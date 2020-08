Bad Oldesloe : Neue Wirkungsstätte für „Dirt“-Biker gesucht

Aktive Fahrer zu „Ortsbegehungen“ eingeladen. Suche nach geeigneten Plätzen für eine Dirt-Bahn hat begonnen.

16. August 2020, 17:11 Uhr

Bad Oldesloe | Am kommenden Mittwoch, 19. August, findet ein Treffen aktiver Dirt-Biker statt. Bereits vor ein paar Wochen wurde gemeinsam mit Mitarbeitern der Stadt überlegt, wie die vorhandene Dirt-Bahn am Exer umgebaut werden könnte. Jetzt soll im Stadtgebiet der Kreisstadt nach eventuell anderen geeigneten Plätzen Ausschau gehalten werden.

Jugendliche eingeladen

Alle Jugendlichen, die Interesse haben, ihre Ideen dazu einzubringen, sind herzlich eingeladen, vorbeizukommen. Treffpunkt ist am Mittwoch, 19. August, um 16 Uhr in der Straße Am Steinfelder Redder auf Höhe der Hausnummer 26. Da es dann zu unterschiedlichen Plätzen im Stadtgebiet geht, werden alle gebeten, mit dem Fahrrad zu kommen. Fragen zum Ablauf beantwortet die städtische Jugendabteilung unter der E-Mail jugendarbeit@badoldesloe.de. Weitere Informationen zum Dirt-Park in Bad Oldesloe können die Interessierten auf der Internetseite der Stadt unter www.badoldesloe.de/Jugendtreffpunkte finden.