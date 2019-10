Neue Lübecker baut 42 zusätzliche Wohnungen

Beschlossen: Im Ortsteil Schmalenbeck werden sechs Mehrfamilienhäuser durch Neubauten ersetzt

29. Oktober 2019, 10:58 Uhr

großhansdorf | Seit Anfang Oktober ist es beschlossene Sache: Im Großhansdorf Ortsteil Schmalenbeck werden sechs Mehrfamilienhäuser der Wohnungsbaugenossenschaft Neue Lübecker (NL) an der Sieker Landstraße abgerissen und durch Neubauten ersetzt. Das haben die Gemeindevertreter mit überwältigender Mehrheit beschlossen.

Die betroffenen Häuser in direkter Nachbarschaft zum Schulzentrum stammen aus den 1950er Jahren und entsprechen nicht mehr den heutigen Anforderungen. Durch die dreigeschossigen Neubauten wird der bisherige Bestand von 70 auf 112 Wohnungen aufgestockt, 20 Prozent davon werden Sozialwohnungen. Die Wohnfläche wird mit rund 7200 Quadratmetern gegenüber bislang 3742 nahezu verdoppelt. Auch für Kfz-Stellplätze wird gesorgt: In zwei Tiefgaragen sollen 100 Autos untergebracht werden können.

„Das war für uns ein wesentliches Anliegen“, sagt Großhansdorfs Bürgermeister Janhinnerk Voß, „die Parkplatzsituation ist durch die Schulen sowieso schon sehr angespannt.“

Für die Bewohner der betroffenen Häuser kam die Entscheidung nicht überraschend. „Wir haben alle Mieter frühzeitig zu einer Informationsveranstaltung eingeladen und die Mitglieder des Bauausschussen gleich dazu“, berichtet Voß. Dadurch solle ein offener Dialog sichergestellt sein, der für in der weiteren Planungen auch die Wünsche der Mieter miteinbezieht. „Insgesamt ist die Neue Lübecker ein verlässlicher Partner für uns.“

Die Häuser an der Sieker Landstraße sind nicht mehr zeitgemäß, „und eine Modernisierung ist nicht mehr möglich“, erklärt Dr. Uwe Heimbürge von der NL. Seine Kollegin Andrea Kiehn ergänzt: „Die Keller sind zum Teil feucht, Fenster und Türen undicht und auch die Grundrisse sind ungünstig.“

Die Planung sieht derzeit vor, in einem ersten Bauabschnitt Anfang 2022 die südlicheren drei Häuser abzureißen. Baubeginn für ist für Mitte 2022 geplant, Ende 2023 wird mit der Fertigstellung gerechnet. Im zweiten Abschnitt werden 2024 die Häuser der Nummern 187 bis 199 abgerissen, Ende 2025 sollen deren Ersatzbauten bezugsfertig sein. Insgesamt geht die NL von einem Investionssumme von 25 bis 30 Millionen Euro aus.

Von den insgesamt 112 Wohnungen werden 70 über zwei Zimmer verfügen, 34 werden mit drei und weitere acht mit vier Zimmern ausgestattet. „Alle Wohnungen bekommen einen Balkon und sind durch Aufzüge barrierefrei“, verspricht Andrea Kiehn. „So können die Menschen auch bis ins hohe Alter dort wohnen bleiben.“ Über Mietpreise kann die NL indes noch keine Angaben machen, „aber sie werden klar unter den ortsüblichen Mieten liegen“, sagt Heimbürge.

Mit 30 Prozent der vom ersten Bauabschnitt betroffenen Mieter hat die NL bereits neue Wohnarrangements getroffen. „Sie ziehen entweder übergangsweise oder dauerhaft in andere Bestandswohnungen“, so Heimbürge. Für die Gemeinde ist die Entwicklung insgesamt positiv: „Viele Bürger würden gerne alles so lassen, wie es derzeit ist. Aber auch Großhansdorf muss versuchen, guten, neuen und bezahlbaren Wohnraum anzubieten“, sagt Voß.