Bad Oldesloe : Neue Kulturideen für die Kreisstadt

von Patrick Christoph Niemeier

erstellt am 26.Dez.2017 | 14:27 Uhr

Beim Weihnachtsmarkt sah man sie durch die Gänge eilen, beim Kurparkfest oder auch beim Vogelschießen oder dem Oldesloer Kulturtag war sie in der ersten Reihe dabei– wenn größere Veranstaltungen in der Kreisstadt anstehen, ist Tabea Braun nicht weit. Seit etwas über einem Jahr arbeitet die 28-Jährige als Veranstaltungsmanagerin im Kulturb- und Bildungszentrum (Kub). Viele Mitbürger denken auf Grund der Lage ihres Büros, dass sich Braun vor allem um das Kub kümmert, doch ihr eigentlicher Arbeitsmittelpunkt liegt oft draußen auf den Straßen der Stadt.

Bei städtischen Veranstaltungen oder Kooperationen mit der Stadt ist sie in den meisten Fällen die direkte Ansprechpartnerin, doch sie berät gemeinsam mit Kulturchefin Inken Kautter auch externe Veranstalter.

Eines ihrer ersten Projekte, das sie federführend mit angestoßen hat, war das erfolgreiche „Pflasterart“-Straßenkunstfestival in der Fußgängerzone. „Das war ein Test, wie so etwas hier angenommen wird. Die Resonanz war großartig, daher arbeiten wir an einer Fortsetzung im Jahr 2018“, erklärt die Veranstaltungsmanagerin.

„Das Interesse an Events in der Oldesloer Innenstadt wächst immer weiter. Es gibt viele Anfragen. Wir hören uns die Konzepte immer gerne an. Es gibt dann ja verschiedene Möglichkeiten: der Veranstalter führt das selbst durch oder es wird eine Kooperation mit der Stadt angestrebt oder manche informieren sich, ob es Fördergelder geben könnte und so weiter. Da stehen wir als Ansprechpartner gerne zur Verfügung. Unser Ziel ist es ja, die Innenstadt weiter zu beleben“, so Braun.

Für das nächste Jahr seien neben den Planungen für die Neuauflage des „Pflasterarts“ einige Ideen in der Pipeline. „Wir setzen da eher auf einige punktuelle Highlights und werden nicht so kleinteilig agieren“, sagt Braun. Eine klare Absage haben sie und Kautter bereits in Richtung Ausrichtung möglicher verkaufsoffener Sonntage abgegeben. Als Veranstalter werde die Stadt in dem Bereich nicht auftreten. Aber es sei möglich, dass die Geschäfte an einem Sonntag öffnen, wenn es sowieso eine Veranstaltung in der Innenstadt gibt. „Wenn am Sonntag vom Pflasterart die Läden öffnen wollen, können sie das von unserer Seite aus gerne“, so Braun.

Bei anderen Veranstaltungen bedürfe es außerdem klarer Absprachen mit der Marktgemeinschaft, denn der Wochenmarkt weicht nur an maximal fünf Wochenmarkttagen (Mittwoch und Sonnabend) auf den Exer aus. Dadurch lassen sich natürlich nicht sehr viele Veranstaltungen am Wochenende auf dem Marktplatz planen. Jetzt steht für die städtische Veranstaltungsmanagerin erstmal die Nachbearbeitung des Adventsmarktes in der Stormarnhalle auf dem Plan.

>Kontakt: Tabea Braun erreicht man unter 04531 504 192 oder Email:

tabea.braun@badoldesloe.de