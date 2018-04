Lütjensee : Neue Kita kommt

Lütjensee hat einen hohen Bedarf an Kitaplätzen. Deshalb ist ein Neubau unumgänglich. Die Kosten werden mit 1,2 Millionen Euro beziffert.

von shz.de

18. April 2018, 06:00 Uhr

Die Lütjenseer Politiker beschäftigten sich in der Sitzung des Sozial- und Kulturausschusses (SK) gestern Abend im Dorfgemeinschaftshaus mit einer veränderten Planung zusätzlicher Kindergartenplätze. Und auch in der Gemeindevertretersitzung (GV) am Dienstag, 24. April, 20 Uhr, steht der Punkt auf der Tagesordnung. Fakt ist: Die zunächst bei der Krippe geplante Waldgruppe wird es nicht geben. Zu den Gründen sagt Bürgermeisterin Ulrike Stentzler: „Eine Waldgruppe kann nur 15 Plätze anbieten. Wir haben aber einen größeren Platzbedarf.“ Daher habe man sich entschlossen, auf dem neben der Krippe gelegenen Parkplatz ein neues Gebäude für zwei Gruppen für Kinder ab drei Jahren zu erreichten. Dann wäre Platz für 40 Kinder in zwei Elementargruppen. Und auch das neue Konzept, dass Kinder von der Krippe bis zur Einschulung in der gleichen Einrichtung bleiben können, wird damit weiter verfolgt. Bislang müssen Kinder nach der Krippenzeit wechseln. „Die Eltern und auch die Kinder wünschen sich einen durchgehenden Standort“, sagt Ulrike Stentzler.

Träger wird „Elbkinder Nord“ sein, die auch Träger der Krippe sind. Zunächst wird jetzt ein Konzept erarbeitet. Neben den Gruppenraum soll es einen Bewegungsraum geben und optisch soll der Neubau zur Krippe passen. Im August 2019 soll alles fertig sein. Stentzler rechnet mit ungefähren Kosten von 1,2 Millionen Euro. Fördermittel werden bei Kreis und Land beantragt.

In der GV stehen zudem zwei Bebauungspläne auf der Tagesordnung: Im Dornredder (B-Plan 5) stehen die sanierungsbedürftigen Gemeindewohnungen. Durch die Änderung wird die Möglichkeit geschaffen, weitere günstige Wohnungen zu bauen. Überplant wird auch der B-Plan 16 südlich des Strandwegs. Hier wird mehr Freiheit in der Gestaltung der Häuser gegeben, zum Beispiel was Ziegelfarben und Grundflächenzahl anbelangt. Auch Holzhäuser sind jetzt zulässig. Zudem wird eine hintere Bebauung möglich.



>Die Sitzung der Gemeindevertretung Lütjensee findet am Dienstag, 24. April, ab 20 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus an der Großenseer Straße 20 statt.