Ahrensburg : Neue Hobby-Imker in Ahrensburg

81 Imker pflegen 356 Bienenvölker im Imkerverein.

von shz.de

16. Dezember 2018, 17:58 Uhr

Ahrensburg | Der Imkerverein Ahrensburg beglückwünscht die neugebackenen Imker des diesjährigen Grundkurses unter der Leitung des Imkermeisters Jörg Partei von der Imkerschule Bad Segeberg. „Es gibt viele gute Gründe, sich über die Möglichkeiten der Bienenhaltung zu informieren und in das Thema einzusteigen, sei es als Beitrag zum Umweltschutz, zur Gewinnung des eigenen Honigs oder aus Freude an der faszinierenden Welt dieser Insekten“, so Thomas Patzner, 1. Vorsitzende des Imkerverein Ahrensburg und Umgebung von 1883. Erfreulich sei, dass die Zahl der Imker und damit der Bienenvölker in Ahrensburg und Umgebung in den letzten Jahren zugenommen und eine erfolgreiche Entwicklung genommen hat. Allein im Imkerverein Ahrensburg engagieren sich 81 Imkerinnen und Imker mit der Pflege von 356 Völkern. Wer sich etwas mit der Bienenhaltung beschäftigen möchte, kann sich am 12. Januar 2019 mit einem Schnupperkurstag im Peter-Rantzau-Haus von 10 bis 16 Uhr in Ahrensburg informieren. Der dann folgende neue Grundkurs findet in 2019 bereits zum zehnten mal im Imkerverein Ahrensburg statt. Die Leitung übernimmt Imkermeister Jörg Pardey von der Imkerschule Bad Segeberg. Inhalt des Kurses an sieben Samstagen über das Jahr verteilt ist ein solides Grundwissen über die Bienenhaltung, die sogenannte „Segeberger Betriebsweise“. Zum Thema Bienenhaltung informieren auch die Mitglieder auf den Vereinssitzungen. Auf der Internetseite www.imkerverein-ahrensburg.de findet man alle wichtigen Informationen.