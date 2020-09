Bargteheide : Neue Aktion am Blutspende-Tag

Brillen-Spendenbox kommt in Bargteheide erstmals zum Einsatz.

Avatar_shz von shz.de

13. September 2020, 17:15 Uhr

Bargteheide | Diesen Mittwoch, 16. September, von 14 bis 19.30 Uhr gibt es wieder die Möglichkeit, in Bargteheide Blut zu spenden. Im Stadthaus, Am Markt 4, steht das ehrenamtliche DRK-Helferteam bereit, die Blutspender zu empfangen und zu versorgen.

Unbedingt sollte man sich vorher einen Termin geben lassen, um lange Warteschlangen wegen der Schutzmaßnahmen zu vermeiden, unter (0800) 11 949 11 oder online unter https://nsp.medienhaus.net/. Bitte einen Personalausweis mitbringen.

An diesem Blutspende-Tag gibt es eine neue Aktion. „Die Optiker Linsenbarth und Scheel aus der Rathausstraße stellen im Eingangsbereich des Stadthauses eine Brillen-Spendenbox auf, die in Zukunft immer bei unseren Blutspendeterminen in Bargteheide stehen wird“, teilt das DRK-Team mit. Die gespendeten alten Brillen werden dann in regelmäßigen Abständen an eine gemeinnützige Organisation weitergegeben, die diese dann wiederum an bedürftige Menschen im In- und Ausland weiterleitet.