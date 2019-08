Bad Oldeslöoe : Neubau der Rettungsleitstelle soll größer werden

Sozialausschuss hat das um mindestens 125 Quadratmeter erweiterte Raumprogramm gebilligt.

22. August 2019

Bad Oldesloe | Im Vorgriff auf die geplante Gesetzesreform zur Notfallversorgung soll der Neubau der Integrierten Rettungsleitstelle in Bad Oldesloe um mindestens 125 Quadratmeter erweitert werden. Der Gesetzentwurf sieht gemeinsame Notfallleitstellen – kurz GNL – vor, die nicht nur die 112er-Notrufe, sondern auch die 116 117 annehmen, die Nummer für den ärztlichen Bereitschaftsdienst. Ziel ist eine gemeinsame Einschätzung der Lage, Dringlichkeit und notwendigen medizinischen Versorgung. Außerdem sind auch telemedizinische Sitzungen vorgesehen.

Um das umzusetzen, wären fünf Büroräume mit neun Arbeitsplätzen sowie ein Einsatzleitplatz notwendig. Neben- und Verkehrsflächen kommen zu den 125 Quadratmetern noch hinzu. Der Sozialausschuss des Kreistages hat das erweiterte Raumprogramm jetzt gebilligt, mit der Umsetzung wird sich noch der Wirtschafts-, Planungs- und Bauausschuss befassen.

Die Kosten für die neue, gemeinsame Leitstelle der drei Kreise Herzogtum Lauenburg, Ostholstein und Stormarn im Oldesloer Gewerbegebiet Teichkoppel werden bislang auf rund 20 Millionen Euro geschätzt. Den Großteil davon werden die Krankenkassen übernehmen.

Grund für den Neubau sind die steigenden Einsatzzahlen. Im Jahr 2017 wurden 155.000 Einsätze koordiniert. Die meisten (88.000) waren Notfalleinsätze mit dem Tettungsagwagen sowie Krankentransporte (56.000).

Wie viel die zusätzlichen Quadratmeter kosten werden, ist noch nicht bekannt. Sollte das neue Gesetz so beschlossen werden, sollte der Bund die Kosten tragen. Wird die Reform verworfen, könnten die Kreisverwaltungs-Mitarbeiter für Katastrophenschutz und Rettungsdienst mit in das neue Gebäude ziehen, was Büros in der Kreisverwaltung frei machen würde. Die 125 Quadratmeter für einen Einsatzleitplatz wären dann eine Erweiterungsfläche.