Neuauflage des Hör-Schauspiels

Laiengruppe präsentieren im „Kotten“ das Stück „De nich will dieken, de mutt wieken“

von shz.de

20. Februar 2018, 06:00 Uhr

Da die Anstrengung des Einübens groß, der Applaus der Zuhörer und der Besucheransturm aber noch größer war, lädt die Laiengruppe zu einer Neuauflage des plattdeutschen Hör-Schauspiels „De nich will dieken, de mutt wieken“ am 24. Februar um 18 Uhr in den „Kotten“ am Sieker Berg 9 ein. Angereichert wurde das Spiel durch eine ausgefeiltere Darbietung mit neuen choreographischen und multimedialen Effekten.

Autor Hauke-Harro Hand macht durch Geschichten Geschichte verständlich. Ein Ansatz, der Uwe Kahle, Vorsitzender des Sieker Kreises, begeisterte. Das Stück greift die Thematik auf, Fremdarbeiter ins Land zu holen und sie nach getaner Arbeit auch als vollwertige Mitglieder der heimischen Gesellschaft zu akzeptieren. Da stehen sich die Lager, will man es platt ausdrücken, mit den Worten gegenüber: „Dat frömde Bloot bringt de Lüüd veel dumm Tögs“ gegen „Dat frische Bloot bringt niegen Swung in de olen Knoken“. Die Begeisterung der Laien-Schauspieler ist ungebrochen, die langen und intensiven Proben haben sie zu einem Team verschmolzen, das der Neuauflage des Stückes entgegenfiebert.

Alle Fans des Plattdeutschen sind ab 17 Uhr eingeladen. Eintrittskarten kosten 7 Euro pro Person und sind im Amt und bei Edeka in Siek sowie bei Wilbert in Großhansdorf erhältlich.