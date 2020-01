Neu: Trainingszentrum für talentierte Mediziner

Spende für Forschungszentrum Borstel macht es möglich / 1,6 Millionen Tote jährlich durch Tuberkulose

Borstel | Dank einer großzügigen Privatspende von insgesamt 640.000 Euro soll am Forschungszentrum Borstel (FZB) in den nächsten Jahren ein neues Trainingszentrum für talentierte Ärzte und Wissenschaftler aus Hochinzidenzländern der Tuberkulose (TB) aufgebaut werden. Im Herrenhaus Borstel wurde jetzt der erste Schritt in diese Richtung getan: Die Stifterfamilie Monteillet-Musiolik und Zentrumsdirektor Prof. Stefan Ehlers unterschrieben den Vertrag für die Einrichtung der Monteillet-Musiolik Tuberculosis Fellowships.

Die Spende an das Forschungszentrum Borstel beruht auf dem Vermächtnis von Hildegard Monteillet, geborene Musiolik, die vor genau einem Jahr im Alter von 99 Jahren in Kiel verstorben war. Waldemar Musiolik, der 96-jährige Bruder der Verstorbenen: „Den größten Teil ihres Lebens setzte sich meine Schwester zugunsten der Tuberkulosekranken ein. In jungen Jahren arbeitete sie als administrative Assistentin des Tuberkuloseforschers Professor Dr. Friedrich Franz Friedmann, für den sie auch nach dessen Tod 1953 als Testamentsvollstreckerin wirkte. Ihr war es ein Herzensanliegen, sich im Sinne von Professor Friedmann der Bekämpfung der Tuberkulose zu widmen.“

Mit etwa zehn Millionen Neuerkrankungen und 1,6 Millionen Todesfällen pro Jahr ist Tuberkulose die häufigste zum Tode führende Infektionskrankheit weltweit. In den letzten Jahren hat die Zahl der Tuberkulosepatienten, die mit so genannten „multiresistenten“ Mycobacterium tuberculosis Erregern infiziert sind, weltweit zugenommen. Während in der EU weniger als 2000 Patienten von einer multiresistenten Tuberkulose (MDR-TB) betroffen sind, sind es in Osteuropa annähernd 80.000 Patienten. Die Behandlung von Patienten mit einer MDR-TB ist langwierig und kompliziert, die meisten der behandelten Patienten müssen die Therapie im Verlauf wegen Nebenwirkungen der Medikamente ändern.

„Wir am Forschungszentrum Borstel entwickeln neue Methoden zur Prävention, Diagnose und Therapie der Tuberkulose, die Patienten und Patientinnen auf der ganzen Welt zu Gute kommen sollen,“ erläutert Stefan Ehlers: „Häufig fehlen aber die technischen Voraussetzungen und das Know-how der Anwendung in den Ländern, in denen die Tuberkulose eine häufige Erkrankung ist. Aber auch in Deutschland gibt es eine Versorgungslücke, da die meisten Assistenzärztinnen und -ärzte im Rahmen ihrer Ausbildung nicht mehr genügend Tuberkulose-Patienten sehen, um sich vertiefte Kenntnisse über die zu Grunde liegenden Behandlungsprinzipien und Resistenzmechanismen anzueignen.“

Um diesem Erfahrungsverlust entgegenzuwirken und um jungen Ärzten und Ärztiinnen und Wissenschaftler sowie Wissenschaftlerinnen aus Ländern mit hoher Tuberkuloserate aufzuzeigen, wie neueste wissenschaftliche Methoden und Therapien in die klinische Praxis umgesetzt werden können, wurden nun die Monteillet-Musiolik Tuberculosis Fellowships am Forschungszentrum Borstel, Leibniz Lungenzentrum eingerichtet.

Neben diesen Trainings- und Forschungsaufenthalten der Jung-Mediziner, die zwischen einem Monat und auch einem Jahr dauern, wird zudem zwei Mal in den kommenden sechs Jahren eine Monteillet-Musiolik TBNET Academy durchgeführt. Ziel dieser Akademien ist es, junge Menschen aus West und Osteuropa sowie aus dem südlichen Afrika zusammenzuführen und einen Austausch zu ermöglichen.

„Dank der Monteillet-Musiolik Tuberculosis Fellowships kann sich das Forschungszentrum Borstel an der Kapazitätsbildung zur Verbesserung der Erforschung der Tuberkulose und der Versorgung von Tuberkulosepatienten im In- und Ausland maßgeblich beteiligen,“ erläutert Prof. Christoph Lange, Medizinischer Direktor am Forschungszentrum Borstel.