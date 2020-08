3. Liga : Neu-Lübecker Thorben Deters empfiehlt sich

Offensivspieler Thorben Deters überzeugt beim 5:1-Testspielsieg des VfB Lübeck als Ersatz für verletzten Florian Riedel.

von Sascha Sievers

30. August 2020, 13:05 Uhr

Lübeck | Kurz vor Schluss handelte sich Thorben Deters noch einen Rüffel seines Trainers ein. Nach 90 Minuten aber gab es für den Neuzugang des VfB Lübeck ein Sonderlob: „Thorben hat das heute sehr gut gemacht“, sagte Rolf Landerl nach dem 5:1 (2:1)-Testspielsieg am Sonnabend gegen Fußball-Regionalligist Heider SV.

Deters gehörte im dritten Test des Drittliga-Aufsteigers, der erstmals seit dem 7. März wieder ein Heimspiel vor Zuschauern bestritt, zu den auffälligsten Akteuren. Bei seinem Ex-Club, dem Lüneburger SK, war er als hängende Spitze gesetzt, in Lübeck ist er für die offensive Außenbahn eingeplant. Am Sonnabend bot ihn Landerl zunächst neben Elsamed Ramaj ganz vorne auf. Nach einer Viertelstunde aber fand sich der 25-Jährige hinten rechts wieder.

Deters nahm seinen kurzfristigen Positionswechsel gegen Heide zum Anlass, seine Vielseitigkeit zu beweisen. Bei gegnerischem Ballbesitz machte er seine Seite dicht und setzte Akzente nach vorne. Das 1:0 des eingewechselten Patrick Hobsch (24.) hatte der Neu-Lübecker eingeleitet, und den Treffer von Jamie Shalom zum 5:1-Endstand mustergültig über den Flügel vorbereitet (65.).

„Im Training haben wir ihn auf dieser Position ein paar Mal ausprobiert, heute hat er gezeigt, dass er dort eine Alternative ist.“ Kurz vor dem Abpfiff war es Landerl dann aber doch des Guten zu viel. „Thorben, spiel’ mehr aus deiner Position heraus“, ermahnte der Coach seinen Schützling. „Er sollte einfach mit seinen Kräften haushalten“, erklärte der Österreicher später und stellte damit klar, dass er ökonomisches Handeln von seinen Spielern erwartet. Denn am Dienstag steht ein echter Härtetest auf dem Programm: das Duell mit Zweitligist Fortuna Düsseldorf.

Es ist wahrscheinlich, dass sich Deters auch in Düsseldorf hinten rechts beweisen darf. Denn ein Duo, das eigentlich für diese Position vorgesehen ist, fehlt vorerst: Neuzugang Tim Kircher fällt noch länger mit einem Bänderriss aus. Und gegen Heide zog sich Stammkraft Florian Riedel früh eine Muskelverletzung am Oberschenkel zu, sodass Deters übernehmen musste.

Jetzt schon fest steht indes, dass gegen die Fortuna Moody Chana noch einmal genau unter die Lupe genommen wird. Der 21-jährige Innenverteidiger war zuletzt drei Jahre für die TSG Hoffenheim am Ball und absolvierte 47 Regionalligaspiele für die zweite Mannschaft. Nun will sich der frühere U15-Nationalspieler des DFB beim VfB für einen Vertrag empfehlen. „In den Trainingseinheiten hat er einen guten Eindruck gemacht. Er ist griffig in den Zweikämpfen, körperlich robust und schnell“, sagte Landerl über den in der Knappenschmiede des FC Schalke 04 ausgebildeten Youngster. Für ein abschließendes Urteil aber sei es noch zu früh. Auch, weil der VfB von Heide in der Defensive kaum gefordert wurde. Mehr Arbeit dürfte auf die Lübecker Abwehr morgen in Düsseldorf warten - und damit auch mehr Gelegenheiten, sich zu empfehlen.

Statistik

VfB Lübeck: Luyambula (46. Gommert) – Lippert (46. Grupe), Chana (72. Lippert), Weißmann (46. Rieble) – Riedel (16. Hobsch), Deichmann (46. L. Wolf), Mende (46. Malone), Boland (46. Thiel), Rüdiger – Deters, Ramaj (46. Shalom).

Heider SV: Pachulski – S. Neelsen, Momo (46. Schröder), Vinberg, Wansiedler – Hahn – M. Ehlert (69. Wolf), Vojtenko, Tiedemann, Y. Peters (46. Ubben) – Butzek (46. Kieselbach).

SR: Alexander Roppelt (VfL Bad Schwartau). – Zuschauer: 462.

Tore: 1:0, 2:1 Hobsch (24., 28), 1:1 Butzek (26.), 3:1 Rieble (58.), 4:1 Malone (63.), 5:1 Shalom (66.