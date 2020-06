Reinbek : Nektar-Tankstelle für Kita „Sonnenhüpfer“

Kinder beschäftigen sich mit dem Insektensterben und freuen sich über viele bienenfreundliche Blumen und Kräuter.

25. Juni 2020, 10:58 Uhr

Es summt und brummt auf dem Außengelände der Kindertagesstätte „Sonnenhüpfer“ des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Reinbek. Kein Wunder: Bienen, Hummeln und Co. können hier Nektar tanken, an einer eigens für sie eingerichteten Nektar-Tankstelle.

Das Insektensterben ist in aller Munde. 75 Prozent der Nutzpflanzen sind von der Befruchtung durch Insekten abhängig. Und neben Honigbienen und Schmetterlingen sind auch viele andere Insektenarten von einem erheblichen Rückgang ihrer Populationen betroffen. Deshalb ist es bereits für Kinder wichtig, sich frühzeitig mit diesem Thema zu beschäftigen. Das können die Kinder in der Kita Sonnenhüpfer nun ausgiebig tun. An der mit mehrjährigen bienenfreundlichen Blumenstauden und Kräutern bepflanzte Steingabione, schwirren derzeit zahllose Insekten und laden zur Beobachtung ein. „Wir arbeiten in unserer Kita sehr naturnah, haben hier viele Insektenhotels, gehen oft mit den Kindern in die Natur und arbeiten eng mit der Naturwerkstatt Reinbek zusammen“, sagt Kita-Leiterin Bettina Rheinfelder, „deshalb haben wir uns über diese tolle Nektar-Tankstelle natürlich riesig gefreut“.

Hausmeister Torsten Schliecker baute die Steingabione mit viel Engagement auf bevor ein von Fin Lorenzen gestiftete Pflanzen-Gutschein über 100 Euro aus Eigenmitteln verdoppelt und und bei einer Gärtnerei eingelöst wurde. Heraus kam ein tolles und abwechslungsreiches Pflanzenpaket für die Nektar-Tankstelle. Jetzt freuen sich nicht nur die Kinder über diese neue Attraktion auf ihrem Außengelände, sondern auch die Insekten, die an der Tankstelle mit ein reiches Angebot an „Kraftstoff“ finden.