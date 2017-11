Naturfotos „Unterwegs“

von Rüdiger Klaus Schwarz

erstellt am 20.Nov.2017 | 11:03 Uhr

Bis Ende Januar gibt es im Haus der Natur des Vereins Jordsand im Bornkampsweg in Ahrensburg die Fotoausstellung der „Naturfotogruppe“ mit dem Thema „Unterwegs“ zu sehen. „Wenn man so im täglichen Einerlei lebt, läuft alles wie geplant und ohne wesentliche Auffälligkeit ab. Man konzentriert sich auf notwendige Dinge und Abläufe, und alles kehrt am nächsten Tag so wieder, wie schon in den Tagen zuvor. Kommt man jedoch aus dem Trott heraus, macht sich auf den Weg, öffnet seine Sinne und wird neugierig, dann nimmt man seine Umgebung plötzlich vielfältiger wahr. Man muss dazu nicht in ferne Länder reisen. Schon der Weg zum Einkaufen, der Spaziergang ums Eck, die Radtour lassen einen Situationen und Dinge erleben, die man meint, vorher nie gesehen zu haben. Daraus entsteht manchmal der Wunsch, die Situation im Bild fest zu halten. Man macht deshalb ein Foto, mit der Kamera oder mit dem Smartphone. Solche Bilder von unterwegs wollen wir Ihnen in unserer Ausstellung zeigen“, sagt die Naturfotogruppe. Der Verein Jordsand und die Naturfotogruppe laden Sie ein, sich die Fotoausstellung im Haus der Natur anzusehen. Die Ausstellung ist von Montag bis Freitag von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.





Adventliche Kaffeezeit





Kostenlose Rentenberatung





Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen



Die CDU-Steinburg lädt am Dienstag, 5. Dezember, die Senioren und Seniorinnen aus der Gemeinde und den umliegenden Orten zu einem vorweihnachtlichen Kaffeenachmittag in das Gemeinschaftshaus Sprenge ein. Beginn ist um 15 Uhr. Neben Kaffee und Kuchen wird den Besuchern auch ein Unterhaltungsprogramm geboten. Anmeldungen bis 1. Dezember: Lene Möller, Ruf (04534) 77845, und Uschi Bern (04534) 7424.Versichertenberater Klaus Borowski bietet am Donnerstag, 7. Dezember, eine Gratis-Rentenberatung in der Amtsverwaltung Nordstormarn, Am Schiefen Kamp 10, an. Anmeldung in der Amtsverwaltung: Ruf (04533) 2009-0.