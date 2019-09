Nagelneues Wohnmobil weg: Zeugen gesucht

Wesenberg | Von Mittwoch auf Donnerstag haben Unbekannte vom Gelände eines Autohauses in Wesenberg ein Wohnmobil entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, Verdächtiges beobachtet haben oder Angaben zum Verbleib des Fahrzeugs machen können. Mittwoch, 18 Uhr, bis Donnerstag, 9.15 Uhr, begaben sich die Täter auf das Autohaus-Gelände im Stubbendorfer Ring. Von dort stahlen sie das fabrikneue, graue Wohnmobil des Herstellers Fiat, Modell ChaussonTwist V594, Wert rund 37.300 Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Bad Oldesloe, Ruf (04531) 501-0.