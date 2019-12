Glinde : Nächtlicher Einbruch in Baumarkt

Diverse Elektrogeräte gestohlen - Polizei bittet um Hinweise.

06. Dezember 2019, 14:07 Uhr

Glinde | In der Nacht zum 5. Dezember, zwischen 23 Uhr und 8 Uhr, kam es in einem Baumarkt in der Wilhelm-Bergner-Straße in Glinde zu einem Einbruch.

Ein oder mehrere Täter entwendeten durch rückwärtige Fenster diverse Elektrogeräte in einer noch unbekannten Menge. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sind der/die Täter nicht in den Baumarkt eingedrungen.

Die Polizei sucht nun Zeugen: Wer kann Angaben zur Tat machen? Wer hat in der Nacht, im Tatzeitraum, in der Wilhelm-Bergner-Straße, am Regenrückhaltebecken oder in der näheren Umgebung verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Reinbek unter der Telefonnummer 040/727 70 7-0.

