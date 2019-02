Ammersbek : Nächtliche Unfallflucht

Polizei sucht Zeugen.

von shz.de

01. Februar 2019, 12:32 Uhr

Ammersbek | Bereits am Sonntag, 27. Januar, gegen 9.30 Uhr wurde der Polizei in Bargteheide eine Verkehrsunfallflucht im Ammersbek angezeigt. Nach den bisherigen Ermittlungen befuhr ein vermutlich schwarzer Pkw zwischen 2 und 3.10 Uhr den Bünningstedter Feldweg von der K 55 kommend in Richtung Bünningstedt. In der folgenden Rechtskurve kam der Pkw aus unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab und stieß auf Höhe der Hausnummer 12 gegen einen geparkten Mercedes. An dem entstand ein 7000-Euro-Schaden. Der Unfallfahrer flüchtete vom Unfallort. Der schwarze Wagen muss ebenfalls erhebliche Schäden an der linken Fahrzeugseite davongetragen haben. In derselben Nacht, gegen 3.10 Uhr, wurde über Notruf ein schwarzer Pkw gemeldet, der mit erheblichen Blechschäden und einem geplatzten linken Reifen auf der Lübecker Straße Richtung Elmenhorst fuhr. Hierbei dürfte es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um den Unfallverursacher gehandelt haben. Eine Fahndung nach diesem Pkw verlief jedoch ohne Erfolg.

>Die Polizei Ammersbek hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen. Wer hat den Unfall beobachtet? Wer hat einen schwarzen Pkw gesehen, der an der linken Fahrzeugseite frische Unfallspuren aufwies? Hinweise bitte unter der Telefonnummer 040 / 60 56 11 84.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?