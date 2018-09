Bergstedt : Nachwuchssänger holen Broadway auf die Bühne

Auch Südstormarner sind an diesem Wochenende in Hamburg dabei.

19. September 2018, 17:00 Uhr

Die „YOU!ng Musical Academy“ aus Hamburg Bergstedt präsentiert am kommenden Wochenende gleich zwei Mal das legendäre Broadway-Musical „Footloose“. Über 25 Zwölf- bis 17-Jährige aus Hamburg und Südstormarn werden am Sonnabend um 19 Uhr und am Sonntag um 17 Uhr auf der Aula-Bühne des Gymnasiums Buckhorn im Regestall 25 in Hamburg-Volksdorf zu sehen sein. Tickets gibt es für 8 Euro (ermäßigt 5 Euro) an der Abendkasse oder mit Vorbestellung und Sitzplatzreservierung unter Telefon (040) 600 13 445.

Unter der Leitung von Andreas Wilden haben sich die Jugendlichen mehr als sechs Monate auf die neue Herausforderung vorbereitet, haben die bekannten Hits wie „Holding out for a hero“, „Let’s hear it for the boy“ und natürlich den Klassiker „Footloose“ ebenso einstudiert wie zahlreiche schmissige Choreographien.

In der auf eine wahre Begebenheit zurückgehende Geschichte ist der Bostoner Teenager Ren McCormack ein begeisterter Tänzer. Als er mit seiner Mutter zu seinem Onkel in das verschlafene Dörfchen Bomont zieht, muss er schnell feststellen, dass seine Leidenschaft nicht überall gern gesehen wird. Denn in dem Südstaatenörtchen ist laute Rockmusik und Tanz verboten. Die Regeln wurden Gesetz, nachdem Jahre zuvor vier Teenager auf dem Heimweg von einer Party einen tödlichen Autounfall hatten. Unter den Opfern war der Sohn des Revernds, der eifrigste Verfechter des Tanzverbotes.

Aber der Prediger hat Schwierigkeiten, seine Regeln im eigenen Haus durchzusetzen, denn seine Tochter Ariel rebelliert gegen die Vorschriften. Als Ren McCormack sich an offizieller Stelle für eine Aufhebung des Tanzbanns einsetzt, findet er in Ariel eine unerwartete Verbündete...