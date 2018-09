„Nachtzug“ hält im Kleinen Theater

Bluesrock-Power-Trio spielt am 5. Oktober auf und präsentiert kernige deutsche Texte

von shz.de

28. September 2018, 11:56 Uhr

Dass die Wurzeln des Blues nicht in den Sümpfen Mississippis oder in den Slums Chicagos, sondern mitten in Deutschland liegen, wird wohl kaum jemand glauben. Zumindest nicht so lange, bis man das erste Mal einen Abend mit „Nachtzug“ erlebt hat: Am Freitag, 5. Oktober, 20 Uhr, im Kleinen Theater Bargteheide. Aber trotzdem ist Nachtzug keine traditionelle Bluesband, sondern ein waschechtes Bluesrock-Power-Trio. Virtuose Gitarren, funkige Bässe und erdiges Schlagzeug, das sind die Markenzeichen der Band. Nicht zu vergessen natürlich die kernigen, deutschen Texte, die uns oftmals mit einem Augenzwinkern den Spiegel vor halten. Den Nachtzug treiben an: Thorsten Zeitnitz (Sänger und Gitarrist), DiBo am Bass und Levin Dunckerbeck an den Drums. Wenn der Nachtzug einfährt, ist gute Stimmung garantiert. Also zusteigen und mitfahren mit dem Nachtzug.

>Eintrittskarten: 15 Euro, ermäßigt 12 Euro. Die Tickets können online gebucht und selbst ausgedruckt werden im Internet auf der Theater-Homepage: www.kleines-theater-bargteheide.de. Telefonnummer (04532) 5440, E-Mail-Adresse: ticket@kleines-theater-bargteheide.de. Die Karten für den Bluesrock-Abend gibt es natürlich auch an allen bekannten Vorverkaufsstellen.