Nachmittag im Bürgerhaus

Wer kennt Claire Waldoff noch? In den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts war sie eine berühmte Chansonsängerin. Es war die Zeit des gesellschaftlichen Umbruchs, der Wirtschaftskrise und der Hoffnungen in die Weimarer Republik. Jäh beendet durch die Machtübernahme der Nazis. Aber noch waren „die Gedanken frei“. Und manche Mahnungen im politischen Chanson sind noch heute brandaktuell. Zudem haben diese Texte Witz und beißenden Humor. Die AG 60 plus des SPD-Kreisverbandes Stormarn veranstaltet Mittwoch, 11. April, ab 15 Uhr im Bürgerhaus Delingsdorf, An der Friedenslinde 1, einen bunten Nachmittag. Niels-Peter Horn gibt einen Überblick über das Leben und künstlerische Wirken der Claire Waldoff. Für Kaffee und Kuchen wird gesorgt.

>Anmeldung: (04531) 84603 (AB), Mail: juergen.schneider@ spd-od.de. Teilnahme gratis. Kaffee und Kuchen wird durch ein Sammel-Sparschwein finanziert.