Nachklapp SV

Bargteheide | Steht die pädagogische Frühförderung in Stormarn vor dem Aus? Die Eltern von etwa 200 förderbedürftigen Kindern sind in Sorge deshalb. Denn zu Jahresbeginn laufen die bisherigen Vereinbarungen darüber aus. Und es gibt noch immer keine Neuregelung, die nach dem Bundesteilhabegesetz erforderlich ist. „Wir haben eine entsprechende Leistungsvereinbarung mit dem Kreis bereits im vergangenen Mai akzeptiert“, sagt Jörg Kornatz von der Bargteheider Lernwerkstatt. Nur über die Vergütung habe es keine Einigung gegeben. Doch der Kreis mauere bis heute und gefährde damit den Bestand der gesamten Infrastruktur.

Kornatz ist Sprecher des Verbundes der privaten Frühförderpraxen in Stormarn. Fünf Praxen haben sich in diesem größten Frühförderungsträger im Kreis zusammengeschlossen. „Der Kreis hat die von ihm selbst vorgeschlagene Vereinbarung bis heute nicht unterzeichnet“, so Kornatz. Nach seiner Ansicht wolle der Kreis damit Druck auf die Vergütung der Leistungen ausüben, um Geld zu sparen.

Für die Zeitstunde Frühförderung zahlt der Kreis zurzeit etwa 41 Euro. Das sei nicht auskömmlich, findet Kornatz und möchte darüber weiter verhandeln: „Wir müssen davon Büroräume, Autofahrten und akademisches Personal bezahlen.“ Die Leistungsvereinbarung aber müsse aber vor Jahresende unterschrieben werden.

Leistung und Vergütung seien nur zusammen als Paket verhandelbar, argumentiert der Kreis. In seinen Bescheiden werden die Eltern informiert, dass eine Fortsetzung ab dem 1. Januar nur unter einem Vorbehalt möglich ist. Dafür sei ein neuer Vertrag mit den Anbietern der Frühförderung nötig. „Die Eltern bekommen Panik, weil ihnen damit suggeriert wird, der Vertrag sei von uns nicht unterschrieben“, sagt Frühförderin Corinna Thielck von der Praxis Herz und Hand in Bad Oldesloe.

Elterrn hätten aber einen Rechtsanspruch auf diese Leistungen, sie seien eine Pflichtaufgabe der Verwaltung, so Sozialpädagoge Kornatz. Ohne eine Lösung werde die bestehende Infrastruktur zerstört, gut 30 meist akademisch ausgebildeten Mitarbeitern drohe die Kündigung. Dabei spare die Gesellschaft durch eine frühe Förderung spätere Kosten. Bei einem Gespräch mit dem Kreis Mitte November sei eine Lösung zugesagt worden, doch geschehen sei seitdem nichts.

„Die Verhandlungen laufen“, erklärt dazu Dr. Edith Ulfertz vom Fachbereich Soziales und Gesundheit in der Kreisverwaltung. Beim Abschluss von Vereinbarungen seien im Vorwege noch diverse Detailfragen zu klären, die zu Verzögerungen führen könnten. „Zurzeit gehe ich aber davon aus, dass ein Abschluss in 2019 vereinbart werden kann“, schreibt sie.

Die pädagogische Frühförderung hilft Kindern bis zur Einschulung bei Wahrnehmungs-, Bewegungs- und Sprachproblemen. Insbesondere Frühgeburten sind davon betroffen. Eine frühe und nahtlose Begleitung sei sehr wichtig, so Kornatz: „Die ersten Lebensjahre prägen die späteren Fähigkeiten im Leben.“

„Wir stärken die emotionale Kompetenz und die Gruppenfähigkeit der Kinder und helfen in Krisensituationen“, erklärt Corinna Thielck. Im Zeitkontingent nehme auch die Beratung der Eltern einen wichtigen Raum ein. Der Kreis bewillige lediglich seine Leistungen und lasse die Eltern dann bei ihrer Suche allein. „Wir helfen ihnen bei der Suche nach adäquater Unterstützung und entlasten damit die Verwaltung.“

Hintergrund ist die Neuregelung im Bundesteilhabegesetz. Nur wer über eine gültige formale Leistungsvereinbarung verfügt, kann ab dem 1. Januar weiterarbeiten.