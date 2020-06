Bad Oldesloe : Nach zahlreichen Beschwerden: Stadt räumt auf

Die Rechnung der Aktion geht an das Unternehmen, das die Sondernutzung inne hat.

Avatar_shz von Patrick Niemeier

15. Juni 2020, 15:07 Uhr

Viele Oldesloer beschwerten sich wochenlang über einen Müllberg zwischen Exer und Bürgerpark. Nach dem Abbau von Altpapier- und Altkleidercontainern war der Platz mit illegalem Müll von Matratzen bis zu Möbeln und Autoreifen überhäuft worden. Weder die Stadtverwaltung noch die AWSH fühlten sich aber zunächst verantwortlich für die Entsorgung. Jetzt hat der Bauhof der Stadt den Müllberg doch abtransportiert. „Wir hatten dem Unternehmen, das die Fläche per Sondernutzungsgenehmigung nutzt, eine Frist gesetzt. Die ist abgelaufen. Der Müll konnte dort natürlich nicht bleiben. Wir haben ihn entsorgt. Die Rechnung geht aber an das Unternehmen“, so Stadtsprecherin Agnes Heesch.