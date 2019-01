Bad Oldesloe : Nach Opernerfolg ist schon das nächste Stück geplant

Erfolgreiche Kooperation des Kub mit der Musikhochschule Lübeck.

von Patrick Niemeier

13. Januar 2019, 11:45 Uhr

Was am Anfang ein Experiment war, wird immer mehr zu einer Liebesbeziehung. Zum fünften Mal kooperierten die Musikhochschule Lübeck und das Kultur und Bildungszentrum am Wochenende miteinander. Das Opern-Pasticcio „Traumhochzeit trotz Flöten und Geigen“ erfreute sich einer sehr guten Resonanz. Es war zu bemerken, dass das Oldesloer Publikum – und auch die Gäste von außerhalb - Lust auf das Projekt „Junges Musiktheater“ haben. Und das nächste Stück ist bereits in Planung. Während die „Traumhochzeit“ unter der Regie von Philip Bartels nächste Woche nochmal in Lübeck auf die Bühne kommt, geht es in Bad Oldesloe im Juni weiter. Dann steht die „Weiße Rose“ von Udo Zimmermann als Kammeroper auf dem Programm. Am 14.,15. und 16. Juni werden acht Gesangssolistentalente der MHL im KuB Saal dieses im Gegensatz zur heiteren Traumhochzeit eher düstere und bedrückende Stück rund um die Geschwister Scholl aufführen.