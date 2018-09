Stapelfeld in Stormarn : Nach Flickarbeiten an der Dachpappe: Hecke, Auto und Carport brennen

Ein Landwirt half mit seinem Frontlader dabei, das Feuer einzudämmen.

von Peter Wüst/rtn

27. September 2018, 12:16 Uhr

Stapelfeld | Bei Dachdeckerarbeiten in Stapelfeld (Kreis Stormarn) sind am Donnerstag eine Hecke und dann ein Carport mit einem Skoda Octavia Kombi in Brand geraten.

„Vor der Schlechtwetterperiode wollte ich noch das Dach meines Carports reparieren lassen, weil es ein Leck hatte. Nun hat sich das wohl erledigt“, sagte Thorsten Röhling als er an der Brandstelle eintraf. Der Mann hatte einen Dachdecker beauftragt, doch dann ging wohl etwas schief. Beim Entfernen der alten Dachpappe geriet die hohe Hecke des Nachbargrundstücks in Brand.

Die Flammen erfassten das Dach des Carports und schließlich brannte auch ein dort abgestellter Skoda Octavia Kombi komplett aus. Unter Atemschutz löschten die Feuerwehrleute der alarmierten Freiwilligen Feuerwehren Stapelfeld und Braak mit Wasser und Schaum die Flammen ab. Um auch noch an die letzten Brandnester heranzukommen, drückte der benachbarte Landwirt den Carport mit einem Frontlader ein. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde die Brandstelle mit der Wärmebildkamera überprüft.

Durch den schnellen Löscheinsatz verhinderten die Feuerwehrleute, dass der Brand auf das nahestehende Einfamilienhaus übergegriffen hat. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Noch am Brandort nahm die Polizei ihre Ermittlungen auf.

