Bad Oldesloe : Nach Einbruch viel Hilfe für den „Travebogen“

Palliativnetz freut sich über Welle der Hilfsbereitschaft.

von shz.de

10. Dezember 2018, 14:13 Uhr

Rund eine Woche nachdem Unbekannte in die Räumlichkeiten des Palliativnetzes „Travebogen“ in Bad Oldesloe eingebrochen und einen Tresor samt Betäubungsmittel und Rezeptformulare gestohlen haben, hat eine Welle der Hilfsbereitschaft eingesetzt. Privatpersonen haben Geld gespendet und wollten ihren Tresor zur Verfügung stellen. Unter anderem spendeten Martin Hoffmann und seine Freunde 300 Euro. Zudem hat die Ärztekammer Schleswig-Holstein Tresore aus ihren Altbeständen angeboten. Eine Prüfung, ob diese geeignet sind, läuft zurzeit. „Wir freuen uns sehr über die spontanen Reaktionen und vielen Sympathiebekundungen persönlicher oder telefonischer Art“, sagt Travebogen-Geschäftsführer Thomas Schell. Inzwischen wurden die Räumlichkeiten des Palliativnetzes in Bad Oldesloe zudem von einer Fachfirma alarmgesichert und einbruchsicherer gemacht. Das 2009 gegründete Palliativnetz Travebogen ist ein Zusammenschluss aus Ärzten, Pflegediensten, ambulanten Hospizdiensten, stationären Einrichtungen und Ehrenamtlichen, die eine umfassende palliative Betreuung gewährleiten. Ziel ist, schwerstkranken Menschen ein angst- und schmerzfreies Sterben in vertrauter Umgebung zu ermöglichen. Travebogen ist in Lübeck, Ostholstein und in den Kreisen Segeberg und Stormarn aktiv.