Wanderfreunde Stormarn : Nach Corona-Pause geht es wieder auf Wanderung

Nach drei Monaten Corona bedingtem Stillstand bieten die Wanderfreunde ab Juni wieder gemeinsame Touren an.

28. Mai 2020, 15:03 Uhr

Bad Oldesloe | Drei Monate lang konnten die Wanderfreunde Stormarn wegen Corona keine gemeinsamen Touren mehr anbieten, sondern höchstens alleine oder zu zweit durch die Natur spazieren. „Wir versuchen ab Juni unter Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen unseren Wanderbetrieb wieder hochzufahren“, sagt Reinhard Schlothauer, Vorsitzender der Wanderfreunde Stormarn. Der bundesweite „Tag des Wanderns“, der für den 14. Mai in Bad Oldesloe vorgesehen war, soll am 18. September nachgeholt werden.

>Am Donnerstag, 4. Juni, findet die erste, rund zehn Kilometer lange Wanderung statt. Sie führt durch das Eppendorfer Moor und das Niendorfer Gehege. Treffen ist um 10.30 Uhr in Hamburg am U-Bahnhof Lattenkamp, Rucksackverpflegung wird empfohlen. Weitere Information dazu gibt es bei Wanderführerin Barbara Metz, Telefonnummer (040) 6470620.

>Am Sonntag, 7. Juni, geht es mit dem Ehepaar Borstelmann als Wanderführer durch das Nienwohlder und Lundener Moor, Treffen ist um 9.30 Uhr auf dem Parkplatz Rewe in Nahe, mittags gibt es eine Einkehr. Infos unter Tel. (04535) 8362.

>Am Mittwoch, 10. Juni, lädt Wanderführer Peter Kähler zur zehn Kilometer langen Abendwanderung rund um Bad Oldesloe ein. Treff: 18.30 Uhr, Oldesloer Bahnhof, Einkehr nach Absprache. Mehr Info: (04552) 993710.

>Sonnabend, 13. Juni, geht es mit Wanderführerin Maren Burmeister rund um Bargteheide. Treffen ist um 10.10 Uhr am Bahnhof Bargteheide. Infos, Tel. (04532) 7632.

>Donnerstag, 18. Juni, bietet Wanderführerin Barbara Metz eine neun Kilometer lange Rundtour von und bis Großhansdorf an, Treffen ist 10.31 Uhr an der U-Bahnstation in Großhansdorf, Rucksackverpflegung wird empfohlen. Infos: (040) 6470620.

>Sonntag, 28. Juni, geht es mit Wanderführer Jürgen Kopp durchs Ahrensburger Tunneltal, Treff: 9.30 Uhr am U-Bahnhof Ahrensburg Ost. Die ca. 20 km lange Strecke kann auf Wunsch auch verkürzt werden, Rucksackverpflegung wird empfohlen. Telefonische Anmeldung bis zum 27. Juni unter Tel. (04531) 886555.