Hamberge : Nach 30 Jahren endlich Lärmschutz

vergrößern 1 von 1 Foto: Niemeier 1 von 1

von Patrick Christoph Niemeier

erstellt am 07.Sep.2017 | 06:00 Uhr

War das der Durchbruch in Sachen Lärmschutz für Hamberge? Die Gemeindevertretung hofft es, doch es gibt nach der Unterschrift unter den einstimmig beschlossenen Vertrag auch Skeptiker. Das liegt daran, dass die Gemeinde immer wieder Versprechen zu hören bekam, aber trotzdem kein Lärmschutzwall zwischen dem Dorf und der Autobahn entstand. „Als es um den E-Highway ging, erinnerte ich den damaligen Ministerpräsidenten Torsten Albig an unseren Lärmschutz. Er versprach, sich zu kümmern – davon hörte ich nie wieder etwas“, blickte Bürgermeister Paul Friedrich Beeck zurück.

Bundestagsabgeordneter Ingo Gädchens (CDU) habe seit langem auf Bundesebene die Weichen für Hamberge gestellt, doch passiert sei nichts. „Als die neue Landesregierung die Arbeit aufnahm, sind wir in Kontakt getreten“, so Beeck. Verkehrsminister Bernd Klaus Buchholz (FDP) habe sich sofort interessiert gezeigt. „Noch vor einem offiziellen Treffen wurde er aktiv“, berichtet Beeck. „Ich habe mit meinem Fahrer mal gehorcht, wie laut es hier wirklich ist und einen Anwohner befragt, der war aber zugezogen und fand den Lärm – aus Ihrer Sicht vielleicht überraschend – gar nicht so schlimm, aber ich habe das Problem trotzdem ernst genommen“, so Buchholz lachend. „Wir konnten uns in konstruktiven Gesprächen auf einen Kompromiss einigen“, so Beeck.

Zwischen dem Dorf und der A 1 soll ein Wall entstehen, auf dem eine absorbierende Wand installiert wird. Der Wall wird 2,40 bis 3,30 Meter hoch sein. Die Wand darauf zwei Meter hoch. Im Bereich der geplanten Auffahrt soll die Wand noch deutlich höher werden. „Man kann sich vorstellen, dass das ein richtig monströses Bauwerk wird“, so Beeck. Einstimmig wurde der entsprechende öffentlich-rechtliche Vertrag unterzeichnet. Doch die Hoffnung einiger Anwesenden, dass es nun quasi nächste Woche mit dem Bau losgehen könne, erfüllte sich nicht. Ende des Jahres können Ausschreibungen für die Planung beginnen, dann die Phase der Überprüfung der Umweltverträglichkeit.

Bei bis zu einem Jahr Bauzeit sollte der Lärmschutz dann 2020 oder 2021 fertig sein, erklärte Karina Lüth vom Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr. Sie versprach, dass durch die Maßnahme sich der Lärm nirgendwo anders verstärken würde. Klärte aber auch auf, dass Lärm berechnet und nicht gemessen werde. Es gehe nicht um das subjektive Empfinden. Eine als zusätzliche Maßnahme gewünschte Geschwindigkeitsbegrenzung würde zum Beispiel in Sachen Lärm gar nichts bringen. Von Sorgen, dass die Abholzung der vorhandenen Bäume den Lärm zunächst eher vermehren werde, hält sie nichts. „Das Straßenbegleitgrün hatte hier nie eine lärmdämmende Wirkung. Das kommt Ihnen nur so vor“, so Lüth. „Wir hatten ja 2015 schon eine Genehmigung, die wäre 2018 verfallen. Wir hätten dagegen und gegen den E-Highway klagen müssen. Doch was hätte uns das gebracht?“, sagte Beeck. „Besser der Spatz in der Hand, als die Taube auf dem Dach, sagt vermutlich mancher hier im Raum“, so der Bürgermeister.