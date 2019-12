MVA-Ausbau: Jetzt haben die Gegner das Wort

582 Einwendungen gegen Großprojekt der Müllverbrennungsanlage Stapelfeld

Großhansdorf | Bürgerinitiativen und Umweltvereine haben gestern bei einem Erörterungstermin im Waldreitersaal in Großhansdorf ihre Argumente gegen das geplante Großprojekt der Müllverbrennungsanlage (MVA) Stapelfeld auf den Tisch gelegt.

Insgesamt gibt es bisher 582 Einwendungen gegen das Projekt. Rund 200 Bürger aus umliegenden Gemeinden waren der Einladung gefolgt.

Massive Kritik äußerte Klaus Koch, Vorsitzender der Bürger-Interessen-Gemeinschaft Stapelfeld (BIG!), der vor allem nicht mit der praktizierten Verfahrensregelung einverstanden ist : „Fünf Antragsgemeinden wurden vom Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein (LLUR) nicht fristgerecht und sachgerecht über das Bauvorhaben informiert. Deshalb fordern wir eine Wiederholung des Verfahrens”. Die 6000-Seiten umfassende Genehmigungsverordnung sei den betroffenen Bürgern nicht rechtzeitig zugänglich gemacht worden.

Kritische Stimmen kamen auch in zahlreichen Wortmeldungen aus der Versammlung heraus. Demnach fühlten sich die betroffenen Bürger von Behörden und Betreibern schlecht informiert, oder schlichtweg nicht ernstgenommen. Bis 2022 will das Unternehmen EEW – Energy from Waste – eine neue Anlage in Stapelfeld bauen. Neben der Verbrennung des Hausmülls wie bisher soll dann eine neue Anlage dazu kommen, in der Klärschlamm verbrannt wird. Die in den Klärschlamm-Emissionen enthaltenen Schadstoffe könnten die Luft belasten und die Schadstoffemission würde ansteigen, befürchten die Gegner der neuen Anlage.

In Stapelfeld will der Betreiber zukünftig 120.000 Tonnen Klärschlamm trocknen und die Trockenmasse von rund 30.000 Tonnen verbrennen. Das führt in vielen umliegenden Gemeinden rund um die Anlage zu Ängsten in der Bevölkerung, dass sich die Luftqualität durch eine erhöhte Schadstoffbelastung verschlechtern wird. Aufgrund der Fülle von Einsprüchen und Anträgen wird der am Dienstagvormittag begonnene Erörterungstermin am heutigen Mittwoch und Donnerstag im Waldreitersaal der Gemeinde Großhansdorf fortgesetzt.