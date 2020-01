„Mut zum Hut“ und Tango Argentino

Mehr als 20 Seniortrainer bieten interessante Projekte für alle Generationen an

Bad Oldesloe | Es ist eine kleine Erfolgsgeschichte, was die Seniortrainer in den sechs Jahren ihres Bestehens erreicht haben. Das Projekt, das landesweit an elf Standorten von mehr als 200 Seniortrainern unterstützt wird, hat in Stormarn nur einen Stützpunkt: an der VHS in Bad Oldesloe. Hier werden gegenwärtig 13 Projekte angeboten, vom Literaturcafé bis zum Sicherheitstrainung und Computernachmittagen für Senioren. 24 Seniortrainer gehören zum Kompetenzteam, allesamt Menschen mit langjähriger Lebens- und Berufserfahrung, die Kenntnisse und Fähigkeiten Interessierten aller Generationen zur Verfügung stellen – und zwar rein ehrenamtlich. Dabei unterstützen sie auch Vereine, Kitas, Schulen und die Kinderstadt „Stormini“. Anlaufstelle ist die Volkshochschule im Kultur- und Bildungszentrum (Kub). „Wir haben noch eine Außenstelle im Nachbarschaftszentrum Schanze“, sagt Bernhard Sawall. Der 49-jährige Mechaniker ist Frührentner und das „Küken“ im Team der Seniortrainer. Seit fünf Jahren bietet er mit einigen Helfern die offene Fahrradreparaturwerkstatt an als Hilfe zur Selbsthilfe in der Schanze. „Wir können noch mehr tatkräftige Unterstützung gebrauchen“, sagt Seniortrainer Hans-Ulrich Raab, denn der Zulauf sei groß.

„Wir würden gerne zwei Mal im Monat öffnen“, so Bernhard Sawall, der schonein altes E-Bike wieder zum Laufen gebracht hat. Werkzeuge und Ersatzteillager sind vorhanden, hier kann auch gelötet und geflext werden. Nächstes Treffen ist am 21. Februar um 13 Uhr am Schanzenbarg 25.

Es gibt auch neue Angebote: Die Oldesloerin Haide Gründel hat ein Faible für schöne Hüte, die sie auch selbst herstellt. Deshalb will sie diese in den Mittelpunkt ihres Projektes „Mut zum Hut“ stellen – durchaus auch im übertragenen Sinn. „Wir brauchen Mut, um sichtbar zu bleiben, vor allem im Alter. Wir wollen selbstbewussten Lebensstil stärken und darauf achten, behutsam mit der Gesundheit umzugehen“, sagt die ehemalige Krankenschwester, die neben anregenden Gesprächen, Übungen zur Muskelentspannung und Meditation auch kleine Ausflüge und Unternehmungen plant. „Die Leute sollen hier neuen Schwung bekommen“, betont Haide Gründel. Diese Ambitionen hat auch Erwin G. Bruhns, der das Projekt „Tango & Gespräche“ ins Leben rufen möchte. Gemeinsam mit der Heilpraktikerin und Körpertherapeutin Heidi Goedicke möchte Bruhns den Tango Argentino auch als therapeutische Maßnahme einsetzen, um so für körperliche und seelische Balance zu sorgen. Der Tangotanz könne zu einer positiven Lebenshaltung beitragen, ebenso wie geplante Gespräche und Mediationstechniken in der Gruppe. Das Projekt, das auch für dementiell Erkrankte geeignet ist, soll ab März wöchentlich im Bürgerhaus stattfinden.

Um neue Seniortrainer zu gewinnen, bietet Marina Lechelt die Infoveranstaltung „Einführung in die Arbeit als Seniortrainer“ an. Am Mittwoch, 26. Februar, um 15 Uhr können Interessierten ins Kub kommen, um gemeinsam neue Ideen für Projekte zu entwickeln – vom textilen Arbeiten über eine Malgruppe bis zu einem Reiseclub ist alles möglich.

>Anmeldungen hierfür und für alle anderen Projekte laufen über die VHS per E-Mail unter vhs@badoldesloe.de oder über das Internet www.vhs-od.de