Ahrensburg : Musiknacht fällt aus – aber der Zusammenhalt der Musikfamilie ist groß

Großveranstaltungen sind bis Ende August verboten, in 2020 wird es so die Ahrensburger Musiknacht nicht geben. Organisatorin und Musiker sehen sich in der Krise trotzdem in einem Boot.

Patrick Niemeier

19. April 2020, 16:09 Uhr

Ahrensburg | Auch wenn der finanzielle Schaden hoch ist und viel Planung vergeblich war – für die Ahrensburger Veranstaltungsmanagerin Felizitas Schleifenbaum steht fest: „Eine Musiknacht 2020 kann und wird es nicht geben“. Sehr früh schon hatte sie reagiert und die bekannte Ahrensburger Musikveranstaltung zunächst aus dem Mai in den September verlegt. Doch auch davon nimmt sie jetzt Abstand. „Dieses Format lebt von engen, kleinen Geschäften, von Konzerten auf engstem Raum, von einer Stimmung, an die mit Abstandsregeln nicht zu denken ist“, sagt Schleifenbaum.

Auch gehöre es fest dazu, dass Auftritte in Seniorenheimen stattfinden. In diesen Tagen und wohl noch für lange Zeit komplett undenkbar. „Selbst wenn es – was ich mir nicht vorstellen kann – im September wieder erlaubt wäre, würde ich es in dieser Form nicht machen wollen. Ich möchte niemanden gefährden, kein Risiko für Musiker und Zuschauer.“

Natürlich habe ihr Herz geblutet, als Felizitas Schleifenbaum feststellte, dass es dieses Jahr keine Musiknacht geben werde. Vom finanziellen Schaden wolle sie gar nicht erst sprechen. Aber sie wolle auch nicht jammern. „Andere erwischt es noch härter. Wir sind da doch gerade alle in einem Boot.“

Große Solidarität habe sie von den Musikern erfahren. „Nicht ein einziger hat eine Ausfallgage gefordert oder verlangt, dass ich ihm irgendwas zahle, wenn es nun komplett für dieses Jahr abgesagt ist“, sagt Felizitas Schleifenbaum. Und auch wenn die Musiker gerade selbst tief im Corona-Schlamassel stecken, manche um ihre Existenz bangen müssen, hätten einige ihr ein großherziges Angebot gemacht. „Der Zusammenhalt ist groß. Es gab Musiker, die mir gesagt haben, dass sie im nächsten Jahr eine Benefiz spielen, , wenn ich in eine noch stärkere wirtschaftliche Schieflage geraten würde“, berichtete Schleifenbaum.

Insgesamt erlebe sie es so, dass weder Veranstalter noch Musiker derzeit auf Krampf auf die Bühnen drängen. Die meisten seien realistisch und vernünftig. Sie wollen außerdem lieber konkret planen und lieber konkrete Aussagen. Daher seien „Lockerungen“ bei den Regeln vor allem dann interessant , wenn sie stabil sind. „Wenn es heißt, ,du kannst das in drei Wochen machen, aber vielleicht wird es auch nicht gehen, weil die Maßnahmen wieder verstärkt werden, dann bringt das niemandem was. Wir müssen jetzt zusammenhalten und das durchstehen.“

Felizitas Schleifenbaum wünscht sich, dass wenigstens am 29 Mai 2021 die nächste Musiknacht stattfinden kann. Die Karten für 2020 behalten ihre Gültigkeit für das verschobene Event Es können auch Karten für 2021 bereits jetzt gekauft werden. . „Ich hoffe aktuell, dass wir dann soweit sind, dass das möglich sein wird. Aber Fakt ist: Gesundheit und Sicherheit gehen immer vor“.

Sie könne sich nicht vorstellen, dass eine gute Stimmung aufkomme, wenn Besucher zwei Meter auseinander stehen müssen und strenge Kontrollen erfolgen. Schleifenbaum möchte keine „Musiknacht light“. „Wenn jetzt im September wieder Konzerte erlaubt sein sollten, wäre es für die Musiker und kleine Clubs sowieso besser, wenn sie erstmal dort spielen und keine Musiknacht“, sagt sie verständnisvoll. Sollte sich an der Situation im Sommer doch noch deutlich etwas geändert haben, stehe sie mit kreativen anderen Ideen – wie mit einer Art Wohnzimmerkonzerten mit kleinem Publikum – in den Startlöchern. Aber bis dahin gilt: Abstand und Vernunft.