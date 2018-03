Ahrensburg : Musik, Tanz und der gute Zweck

Die Kaufleute vom „Ahrensburger Stadtforum“ laden zu ihrem besonderen „Tanz in den Mai“.

Den Ahrensburgern und ihren Gästen einen besonderen „Tanz in den Mai“ bieten, für die Mitglieder ihres „Stadtforums“ eine gelungene Veranstaltung erschaffen, Bands eine Bühne bieten und zugleich noch etwas Gutes tun – all das bringen Antje Karstens und Götz Westphal seit nun neun Jahren mit „Music for free“ am 30. April unter einen Hut.

Das Konzept ist so einfach, wie erfolgreich. Im Stil eines Kneipenmusikfestivals spielen in Gaststätten der Schlossstadt in der Innenstadt Bands. Das Ganze kostet keinen Eintritt, dafür wird um eine Spende für die Arbeiterwohlfahrt gebeten. „Die Gagen der Bands – die voll und normal bezahlt werden – finanzieren wir über die Anzeigen im Programmheft und über einen kleinen Obolus der teilnehmenden Gaststätten, sagt Karstens.

Sowohl sie als auch Westphal haben auch beruflich mit der Musikszene zu tun und sind zugleich auch Musikliebhaber. Bei der Organisation der „Music for free“- Nacht denken sie aber vor allem daran, dass das Gebotene einem Mainstream-Publikum gefällt. „Wer zu einem Tanz in den Mai geht, der möchte weniger eigene Songs oder experimentelle Klänge. Daher setzen wir auf gute Coverbands, die bekannte Songs spielen. Früher probierten wir mal Blues und ruhige Sachen, das passt nicht in diesen Rahmen“, so Karstens. Entscheidend sei bei all dem auch, dass das Engagement nicht nur den Besuchern gelte, sondern auch den Geschäften, die Mitglied im „Stadtforum“ sind.

Westphal und Karstens gehören auch zum Team, dass die verkaufsoffenen Sonntage und das Stadtfest mitorganisiert. „Es gibt Mitglieder, denen diese Veranstaltungen aber gar nichts bringen, die aber jetzt von Music for free profitieren. Es ist daher auch Grundvoraussetzung, dass die Gaststätten, in denen Auftritte stattfinden sollen, bei uns Mitglied sind“, erklärt Karstens. Und weil man eben sozusagen auch Dienstleister für die Geschäftswelt ist, darf auch bei der Musikauswahl mitgeredet werden. „Wer sich eine bestimmte Richtung oder Band bei sich wünscht, sollte auch etwas in die Richtung bekommen“, betont Karstens. Insgesamt gehe es – so ja auch das Anliegen des Stadtforums – um eine Belebung und Attraktivierung der Innenstadt durch das Event. Eine Motivation, die längst Früchte trägt.

„Im vergangenen Jahr waren manche Locations regelrecht überrannt. Da kam ich rein und bin nach drei Minuten wieder raus, weil alles proppevoll war“, so Westphal. In manchen teilnehmenden Gaststätten wird daher auch der Verkauf von Speisen im Verlauf des Abends eingestellt. „Da muss jeder sehen, wie er das abbilden kann. Der Andrang ist groß – darauf kann man gefasst sein“, berichtet Karstens von ihren Erfahrungen.

Und von der guten Resonanz profitieren nicht nur die Musiker, die sich über viele Fans vor der oft improvisierten Bühne freuen können, sondern auch die Empfänger der Spenden, die gesammelt werden. Denn es hat mittlerweile Tradition, dass Jahr für Jahr Projekte der Awo gefördert werden. Eifrige Spendensammler sind daher an den Auftrittsorten anzutreffen. Statt eines Eintrittsgeldes wird dann um Münzen und Scheine für die versiegelten Sammeldosen gebeten.

Wie schon im Vorjahr soll dieses Jahr das integrative Theaterprojekt des „Awo Hort am Schloss“ unterstützt werden. Unter der Leitung von Monika Janetzke proben dort mittlerweile 42 Kinder beim „Kindertheater am Schloss“ – unter ihnen viele kleine Mitbürger mit Migrationshintergrund. Für 2018 haben sich Senioren aus dem Laientheaterbereich bereit erklärt, mitzuwirken.

Die Vorbereitungen für „Das geheimnisvolle Tagebuch“ haben bereits begonnen und die Spenden sollen für Kostüme, Requisiten, Musik und Technik genutzt werden. Die Aufführungen sind für den August geplant. Beim Stadtfest Anfang Juni soll es erste Ausschnitte zu sehen geben. „Ein tolles Projekt, dass wir sehr unterstützenswert finden“, führt Karstens weiter aus.

„Music for free“ selbst findet am 30. April ab 20 Uhr im „Asche“, „Berlin Milljöh“, „Ramrob“ und „Rockefeller“ statt. Die Disco mit Martin Hoefling entfällt dieses Jahr, weil das „Casa Rossa“ nicht mehr geöffnet hat. Es gibt im Ramrob aber nach dem Liveauftritt von „Rock die Straße“ einene „normalen Tanz in den Mai mit DJ, der dort eh immer stattfindet“.

Neben „Rock die Straße“ sind dieses Mal ebemsp mit dabei: Frank Plagge, „Rag Muffins“, Manuel Preuß und die „JonesGang“.