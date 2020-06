Ahrensburg : Muschelläufer: Künstler soll für Mängel zahlen

Verwaltung will weitere Sanierungen der Plastik an eine Kostenübernahme durch den Bildhauer knüpfen.

09. Juni 2020

Wenn sich am kommenden Montag, 15. Juni, um 19.30 Uhr der Hauptausschuss zu seiner Versammlung in der Reithalle des Marstalls trifft, gilt es ein umfangreiches Programm zu bewältigen. Neben Diskussionen über den anstehenden Nachtragshaushalt, den Neubau des Freizeitbades Badlantic, zukünftige Stadtfeste und der Ahrensburger Beteiligung an „Rad+App“ wird das Schicksal eines äußerst umstrittenes Wahrzeichens der Stadt im Mittelpunkt stehen: Der Muschelläufer.

Die Plastik des Künstlers Martin Wolke – ein überdimensionaler, blonden Mann in blauem Anzug, der barfuß auf einer riesigen Wellhornschnecke steht – zierte seit 2005 das Rondeel. Bereits 2007 zahlte die Stadt 10.000 Euro für eine Reparatur am ungeliebten Kunstwerk, verzichtete aber in 2010 mit einem Beschluss des Hauptausschusses auf weitere Reparaturen des Muschelläufers, sofern „nicht die Verkehrssicherungspflicht tangiert“ würde.

Aber genau das ist eingetreten, als im November 2019 ein technischen Prüfbericht die Standsicherheit der Plastik in Frage stellte. Die Folge: Im Februar dieses Jahres wurde die schadhafte Figur abgebaut und einer Fachfirma in Neumünster übergeben. „Wenn die Kosten für die Reparatur vorliegen, soll über das weitere Schicksal des Muschelläufer entschieden werden“, sagte damals Frank Dorow von der Stadt.

Allerdings: Bei der Untersuchung hat die Fachfirma herausgefunden, dass ein Großteil der Reparaturkosten auf Folgeschäden durch die Verwendung von Polyurethanschaum zurückzuführen seinen: Ein „verdeckter Mangel“, den der Künstler selbst zu verantworten hat. Und deshalb fordert die Stadt in ihrer Beschlussvorlage die Zusage der Kostenübernahme von 6500 Euro für die Sanierung eben dieser verdeckten Mängel durch den Künstler Martin Wolke. Das sei Voraussetzung, um über die weiteren veranschlagten Kosten von insgesamt 29.000 Euro abzustimmen, die die die Stadt in die Hand nehmen müsste, um die Figur wieder aufstellen zu können.

Denn, um den Muschelläufer wieder wie ursprünglich interaktiv mit Sprache und Meeresrauschen zu verknüpfen und zugleich als bespielbare Plastik aufzubauen, wären neben der eigentlichen Sanierung (Kosten: 6000 Euro) zusätzliche technische Maßnahmen (Kosten: 8000 Euro) sowie eine „Fallschutzfläche“ um die Plastik herum (Kosten: 15.000 Euro) notwendig.