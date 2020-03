Stapelfeld / Lübeck : Mundschutz im Gerichtssaal

Missbrauchsprozess verzögert sich wegen zahlreicher Anträge der Verteidigung.

Frauke Schlüter

20. März 2020, 16:55 Uhr

Ausnahmezustand beim Landgericht Lübeck: Eine der wenigen noch stattfindenden Prozesse während der Corona-Krise wurde in die Außenstelle des Landgerichts nach Lübeck-Blankensee verlegt: Bessere Belüftung, mehr Platz in den Zuschauerreihen. Angeklagt ist Hartmut W. (Name geändert) wegen schweren sexuellen Missbrauchs in zwei Fällen sowie wegen sexuellen Missbrauchs in vier weiteren Fällen. Von 2012 bis 2015 soll er der heute 15-jährigen Jacqueline R. (Name geändert) immer wieder sexuell nähergekommen sein und sie zum Geschlechtsakt aufgefordert haben. Der 73-jährige, ehemalige Trainer der Bogensparte des VSG Stapelfeld wurde bereits 2005 wegen sexuellen Missbrauchs vom Amtsgericht Ahrensburg zu eineinhalb Jahren auf Bewährung verurteilt.

Seine Verteidigerin Franziska Mayer von der Lübecker Kanzlei Dr. Hennig & Thum setzt gleich zu Beginn des Prozesstages eine Verzögerungstaktik ein. Sie spricht von „unzumutbaren Bedingungen“ für ihren herzkranken Angeklagten und einem „unverantwortlichen Verhalten“ des Gerichts. Außerdem sei die Staatsanwältin gerade erst aus Indien via Österreich nach Hause gekommen. Das sei eine Gefahr für alle. Ihrem Antrag auf Vertagung des Prozesses gibt Richterin Helga von Lukowicz nicht statt. Alle gesetzlichen Richtlinien seien eingehalten worden. Hartmut W. ist mit Mundschutz und Handschuhen erschienen. Eine Ärztin des medizinischen Dienstes ist anwesend, die ebenfalls einen Mundschutz trägt. Die wenigen Stühle im Publikumsbereich sind weit voneinander entfernt, nur wenige Zuschauer haben Platz genommen – unter ihnen die Ehefrau des Angeklagten, die den Titel eines Buches demonstrativ vor ihrer Brust hält. „Was haben sie da für ein Buch?“, fragt Richterin Lukowicz. „Unrecht im Namen des Volkes“ steht auf dem Titel. Auffällig ist, dass die Frau des Angeklagten immer wieder hustet und sich schnaubt. Das bemerkt auch die Ärztin. Sie beantragt, diese wegen eines Infekts aus dem Saal zu entfernen. Dem wird stattgegeben, wogegen sich die Ehefrau heftig wehrt: „Mein Mann wird vom Gericht ungerecht behandelt, das Gericht macht sich lächerlich.“ Falls sie nicht freiwillig gehen wolle, so die Richterin, müsse sie vom Sicherheitsdienst aus dem Raum geführt werden. Daraufhin verlässt die Ehefrau widerwillig den Saal, während Hartmut W. ans Richtergremium das Wort „Nazi-Pack“ richtet. Lukowicz lässt diese Äußerung sofort im Protokoll vermerken.

Verteidigerin Mayer hält den Weitergang des Prozesses durch zahlreiche Anträge auf, die bis auf einen alle abgelehnt werden. Am Ende wird der nächste Prozesstag auf den 24. März festgesetzt.