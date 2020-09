Bad Oldesloe : Müllproblem: Mehr Abfallbehälter verbessern die Situation nicht

Einige Oldesloer nutzen die neu aufgestellten Mülleimer offenbar, um ihren Hausmüll zu entsorgen.

06. September 2020, 13:48 Uhr

Bad Oldesloe | Bis zum Rand gefüllt, zum Teil überquellend, finden Passanten in den vergangenen Wochen zahlreiche Abfallbehälter in der Oldesloer Innenstadt vor. Dabei sollte doch eigentlich alles besser werden. Die Müllproblematik und die von vielen Bürgern als mangelhaft empfundene Sauberkeit in der Fußgängerzone ist vielfach und intensiv diskutiert worden.

Daher nahm Bürgermeister Jörg Lembke die Themen gemeinsam mit der Lokalpolitik auf seine Agenda. Der Aktionsplan sah vor, die Anzahl der Mülleimer in Bad Oldesloe deutlich zu erhöhen, was zum Großteil bereits erfolgt ist. Die neu angebrachten blauen Abfallbehälter werden durch einen Dienstleister – das Unternehmen „Dr. Schepke“ – betreut, die grauen Behälter durch die Stadt. Doch die Vermüllung einzelner Bereiche der Innenstadt hat durch die Erhöhung der Behälteranzahl kaum abgenommen, wie so manche Bürger feststellten.

„Die städtischen Behälter werden fünf Mal die Woche geleert, die blauen Behälter des Dienstleisters drei Mal in der Woche“, erklärt Agnes Heesch von der Stadtverwaltung. Diese Frequenz sei schon relativ hoch und müsste eigentlich ausreichen. Allerdings kristallisiere sich immer deutlicher heraus, dass Bürger ihren Privatmüll in den öffentlichen Behältern entsorgten, die somit schnell zu voll seien.

„Da hilft es dann auch nicht, die Frequenz der Leerungen zu erhöhen, wenn die Behälter auf diese Weise falsch genutzt werden“, so Heesch. Ein wichtiger Appell sei es daher, deutlich zu machen, dass für privaten Abfall, der hauseigene Mülleimer genutzt werden muss, denn dafür seien die Kapazitäten der städtischen Abfallbehälter nicht ausgelegt.