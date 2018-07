Kreis Stormarn : Müllabfuhr: Verspätung soll bald nur einen Tag betragen

Kunden der Abfallwirtschaft Südholstein (AWSH) beklagen sich über ungenaue Terminaktualisierung in der App.

von Rolf Blase

22. Juli 2018, 10:56 Uhr

Falsche Termine in der App und dadurch verpasste Müll-Termine scheinen gar nicht so selten zu sein. Seit wenigen Wochen stellt die Abfallwirtschaft Südholstein (AWSH) auf ihrer Internetseite sowie in Apps für iPhone und Android aktualisierte Termine zur Verfügung, wann die Restmüll- oder Biotonnen (verspätet) abgeholt werden. Die Datenbasis für die Internet- und die App -Version ist die gleiche, trotzdem „haben sich auch bei uns schon Kunden beschwert, dass die App falsche Termine zeigt“, sagt Frauke Elbers-Kähler.

„Bei mir funktioniert die App einwandfrei, aber wenn es eine alte Version ist oder nicht aktualisiert wurde, sind Fehler möglich“, so die AWSH-Mitarbeiterin. Die Mitteilungen, wann und wo geleert wird, komme auch bei der AWSH „manchmal sehr kurzfristig rein“, so Elbers-Kähler. Für Biomüll in Bad Oldesloe ist zurzeit der Donnerstag anstelle des Montags nächster Woche angegeben. Es könnte aber auch früher sein, das stehe dann aber erst am Montagnachmittag fest.

Aus den Daten lässt sich ersehen, dass sich der Rückstau nicht weiter aufbaut, sondern geringer wird. „Die Zahl der Fahrzeuge ist jetzt konstant, und wir fahren weiter auch samstags. Deshalb ist absehbar, dass wir demnächst wieder schon wieder bei einem Tag Verspätung sein werden. „In manchen Gemeinde ist das schon jetzt der Fall“, sagt Frauke Elbers-Kähler.

Mit einem umfangreichen Schreiben hatte sich die Abfallwirtschaftsgesellschaft der Kreise Stormarn und Herzogtum Lauenburg jüngst an die Kunden gewandt, um Gründe für die verspätete Abfuhr der Tonnen zu erläutern. Neben den Erklärungen gehörten zwei Gutscheine dazu: Einer für das kostenlose Anliefern von einem Kubikmeter Gartenabfällen an einer Recyclingstation, einer für kostenlose Mitnahme für Mülltüten bei der Abfuhr. Bei einigen sorgte das für Kritik. „Ich sammele doch nicht meinen Biomüll und fahre ihn in meinem neuen Auto“, schreibt eine Kundin aus Rethwisch. So sei der Gutschein nicht gedacht, meint Frauke Elbers-Kähler: „Das soll eine Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten und ein Angebot an die Kunden sein. Daher gilt es bis Jahresende.“