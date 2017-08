AHRENSBURG : Motive aus der Lebenswirklichkeit

vergrößern 1 von 2 1 von 2

„Die große Zeit des Siebdrucks ist vorbei, aber er wird wieder populärer“, sagt Thomas Klockmann. Der Künstler erinnert dabei an die bekannten Arbeiten von Andy Warhol oder Robert Rauschenberg, die in den60-er und 70-er Jahren Furore machten. Wie etwa das Bild einer Cola-Flasche oder ein monochromes Porträt von Marilyn Monroe.

Wie sie nutzt auch Thomas Klockmann Motive aus der Lebenswirklichkeit, vom Zeitungsfoto bis zum Modekatalog. Oft kombiniert er gleich mehrere auf einem Bild. Über dieses Schaffen machte sich Landrat Dr. Henning Görtz jetzt ein Bild bei seinem jüngsten Atelierbesuch.

Beim Siebdruck wird die Farbe durch ein feinmaschiges Raster auf das Objekt übertragen. Mit einer Schablone werden dabei die Partien des Motivs undurchlässig gemacht, wo keine Farbe auf dem Bild erwünscht ist. Klockmann arbeitet oft an collagenartigen Drucken, die er in mehreren Arbeitsschritten erstellt. Erster Schritt dafür ist stets eine Grafik, die er am Computer entwickelt.

„Der Siebdruck war die letzte Technik vor der digitalen Revolution“, erklärt er. Eben diese Revolution machte das Verfahren erschwinglich, die Druckfilme aus lichtempfindlichen Kunststoff können heute für wenig Geld am PC erstellt werden. Damit wird das Sieb belichtet, es entsteht eine gerasterte Druckschablone, auf die dann die Farbe mit einer Rakel aufgetragen wird. „Sie hält etwa 100 Drucke aus, dann muss sie gereinigt werden“, erklärt der Künstler.

Thomas Klockmann studierte zunächst Ethnologie und arbeitete als wissenschaftlicher Mitarbeiter für die Hamburger Völkerkunde-Sammlung. Mit 36 Jahren sattelte er um und absolvierte eine künstlerische Ausbildung. „Ich wollte weg von der Wissenschaft in einen Freiraum, in dem ich mich wohler fühle“, sagt er. Nachdem er sich zunächst mit freien Stillleben beschäftigte, wandte er sich 1999 der computergestützten Grafik zu und bildete sich darin fort.

Das Internet liefert ihm dafür eine Fülle von Bildquellen, die er in erzählerisch orientierte Grafiken umsetzt. Inspirieren lässt er sich auch durch eigene Fotos und Zeitungsausschnitte oder auch durch zufällig entstandene Fehldrucke mit dem PC. „Ich versuche offen und aufmerksam zu bleiben“, sagt er. Das sei eine Mischung von Kinderfantasie und hoher Philosophie.

Seit 15 Jahren arbeitet er in der Ahrensburger Siedlung Allmende im Stadtteil Wulfsdorf. Vergleichsweise preiswert konnte er dort ein Atelier kaufen, weil das Baurecht einen Anteil an Gewerbeflächen in der Allmende forderte. Hier gibt er auch Kurse im Siebdruck. Seine Grafiken bietet er auf Ausstellungen oder über ein Auktionshaus an und als freie Auftragsarbeiten.