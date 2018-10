Zarpen im Kreis Stormarn : Mopedfahrer wird von Lkw erfasst und lebensgefährlich verletzt

Der 50-Jährige kommt unter Notarztbegleitung in ein Krankenhaus. Die Unfallursache ist noch ungeklärt.

von Peter Wüst

04. Oktober 2018, 13:30 Uhr

Zarpen | Bei einem schweren Unfall ist am Donnerstag in Zarpen (Kreis Stormarn) ein 50-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden. In Höhe Hauptstraße Abzweig Teichstraße wurde er mit seinem Moped von einem Lastwagen erfasst.

Noch vor Eintreffen der alarmierten Rettungskräfte hatten ein Arzt aus Zarpen, dessen Arzthelferin und zwei Ersthelfer den Mann am Unfallort versorgt. Danach kümmerten sich der Notarzt und der Rettungsdienst um den Mann. Er wurde unter Begleitung des Notarztes ins Krankenhaus gebracht.

Ersten Meldungen zufolge war der Mann glücklicherweise nicht unter dem Lastwagen eingeklemmt. Die deshalb zusätzlich zur freiwilligen Feuerwehr Zarpen alarmierten freiwilligen Feuerwehren aus Hamberge, Heilshoop, Badendorf, Heidekamp und Mönkhagen konnten die Anfahrt zum Einsatzort abbrechen.

Die Unfallursache ist noch nicht bekannt. Zur genauen Ermittlung des Unfallhergangs zog die Polizei einen Sachverständigen der Dekra hinzu. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten sowie die Unfallaufnahme war die Hautpstraße am Unfallort in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

