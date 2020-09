Bargteheide : Moor-Forschung in Bargteheide

Der Umweltausschuss befürwortet ein Gutachten zur Vernässung und 100.000 Euro für Baumpflanzungen.

02. September 2020, 11:12 Uhr

Bargteheide | Ein Gutachten soll jetzt die Eignung des Bargteheider Moors für eine Vernässung überprüfen. Auch mögliche Folgen fürs Grundwasser sollen untersucht werden. Das beschloss jetzt der Ausschuss für Umwelt, Klima und Energie. Dem gemeinsamen Antrag von Grünen und SPD folgte eine Mehrheit von sieben Ausschussmitgliedern, CDU und FDP waren dagegen.

Für das Gutachten werden 10.000 Euro veranschlagt. Es soll in Kooperation mit den Moorforschern der Uni Greifswald erstellt werden, wie von der Stiftung Naturschutz vorgeschlagen. Das Gutachten sei überflüssig, so Friedrich Westerworth (CDU): „Wir sollten der Verwaltung vertrauen.“

Dagen wendete sich Dr. Ruth Kastner (Grüne): „Wir sollten prüfen, ob die Vernässsung effektiv ist und sich lohnt.“ Einstimmig wurde die Erstellung eines Grünachsenplans beschlossen und bis zu 50.000 Euro dafür bewilligt. Er soll Teil eines rechtsverbindlichen Landschaftsplans werden, der in den Flächennutzungsplan aus dem Jahr 1998 übernommen wird. Wertvolle Flächen sollen so ermittelt und möglicherweise unter Schutz gestellt werden.

Keine Mehrheit fand ein Antrag der WfB für ein neues Klimaschutzkonzept. „Der Antrag ist uns zu minimalistisch“, sagte Mehmet Dalkilinc (SPD). „Wir wollten ein Verkehrskonzept, aber hier sind nur Rad- und Fußwege berücksichtigt“, kritisierte Kastner. „Sie sollten die Bedenken mitnehmen und in einen neuen Antrag aufnehmen“, empfahl Sven Meding (CDU). Gegen die Stimmen von Grünen und SPD und drei Enthaltungen bei der CDU scheiterte der Antrag.

100.000 Euro für neue Baumpflanzungen auf Antrag der Grünen wurden von der Mehrheit aus SPD, CDU und WfB genehmigt. Gorch-Hannis la Baume (FDP) habe Probleme mit der Summe in dieser Zeit: „Bis 75.000 Euro ginge ich mit.“ Meding kommentierte sarkastisch: „Mit Bäumen fängt man Wähler.“ Mehr Bäume seien in der Tat der Wunsch vieler Wähler, entgegnete Michael Schröer

(Grüne).

Der Beschluss bleibe eine Empfehlung für den Finanzausschuss, sagte Jürgen Engfer von der Verwaltung: „Der bewertet das finanzpolitisch.“ Bisher verfügt die Stadt nicht über geeignete Flächen für Pflanzungen, die nächste liegt in der Gemeinde Elmenhorst. Ein Flächenankauf scheitere bisher an den Eigentümern, so Engfer: „Sie sind nicht bereit, für fünf Euro pro Quadratmeter zu verkaufen. Bei einem Ankauf des Moors könnten allerdings die Randflächen bepflanzt werden.