Bad Oldesloe : „Mörder mögen’s messerscharf“

Eine goldene Stehlampe, die heimlich mit dem Butler Whisky trinkt, eine eiskalte und skrupellose Baronin, ein schmieriger Gutsverwalter, drei mehr oder weniger rüstige alte Tanten und ein Geist, der schon viel zu lange alleine herumspuken muss – das Chaos ist perfekt im Schloss der vornehmen Familie Herrschershausen. Und schon bald gibt es auch die erste Leiche: Baron Ansgar wird gemeuchelt und findet sich als Geist im eigenen Hause wieder. Die Krimikomödie „Mörder mögen’s messerscharf“ der Bühnenjugend, die insgesamt vier Mal aufgeführt wird, verspricht einen turbulenten, lustigen und äußerst actionreichen Theaterabend im Kub-Saal. Premiere ist Freitag, 30. Juni, 18 Uhr.

Regisseurin Vanessa Sacharow ist hochzufrieden mit ihrem bunten und quirligen Ensemble aus einem Dutzend Jugendlicher im Alter zwischen 12 und 16 Jahren. „Alle haben richtig Bock und Freude am Spielen. Sie gehen großartig auf in ihren Rollen und harmonisieren fantastisch miteinander. Es ist einfach ein tolles Team“, so die junge Laienspielerin, die sich die Regiearbeit mit Heidi Jurawitz teilt. Zum Brüllen komisch agieren die drei alten Tanten Diana Klem, Kyra Schilling und Ellinor Schatz, die mit ihren Holzstöcken über die Bühne humpeln, wegen Schwerhörigkeit immer wieder etwas falsch verstehen, aber dann doch gar nicht so begriffsstutzig sind, wie es zunächst scheint.

Das Maskenteam hat bei der Verwandlung der drei hübschen jungen Mädchen in grauhaarige alte Omas ganze Arbeit geleistet. Graue Perücken und graues Haarspray, Riesenlockenwickler und altmodische Kleidung aus der „Mottenkiste“ verwandeln die Teenager ruckzuck in drei alte, kauzige Schwestern, die sich nach einem zweiten Mordfall im Herrenhaus als Detektivinnen versuchen.

Zum Teil schminken sich die Darstellerinnen selbst, das geht nämlich einfach schneller. Die Farben des Bühnenbilds beißen sich gehörig mit denen der Möbel und Kostüme, aber das sei pure Absicht, betont Vanessa Sacharow, deren Bruder Max (15) zum ersten Mal mit auf der Bühne steht und einen ebenso reservierten wie sarkastischen Butler mimt. Mit der auffällig agilen Stehlampe (Celina Voth) hebt er ab und zu ein Gläschen Whisky. Janna Klagmeyer verkörpert die eiskalte und hinterhältige Baronin mit sehr viel Eleganz und gerät bald mit der ebenso distanzierten Kommissarin (Nele Buchmann) aneinander. Die beiden 15-Jährigen haben die größten Sprechrollen, die sie aber souverän meistern.

Da Jungs im Ensemble Magelware sind, müssen einige Mädels die Männerrollen übernehmen. Mette Harms hat sich bewundernswert schnell mit ihrer schwierigen Rolle identifiziert. Die 14-Jährige spielt – mit aufgemaltem Bart – einen zwielichtigen Gutsverwalter, der die Baronin umgarnt. Und auch Emily Stettinger musste sich in ihre Rolle als Polizei-Assistentin erst einmal einfinden. „Man darf nicht so wie ein Mädchen sitzen, sondern muss sich breitbeinig hinfläzen wie ein Mann“, sagt die 13-Jährige. Die beiden Geister, Nico Schmidt als ermordeter Baron Ansgar und Anne-Sophie Heidmann als Holly, agieren auf der Bühne unsichtbar für die anderen Akteure, aber umso rasanter für das Publikum.

Ein kleines Team von Jugendlichen sorgt für die perfekte Technik. Die Geräusche und passende Musik kommen vom Band, alle Schauspieler sind mit Headsets ausgerüstet. Die Komödie überzeugt durch viel Wortwitz und ist für Kinder ab etwa zehn Jahren geeignet. „Jüngere Kinder werden wahrscheinlich nicht alles verstehen“, meint Vanessa Sacharow.

>Aufführungstermine: Freitag, 30. Juni; Sonnabend, 31. Juni; Freitag, 7. Juli; und Sonnabend, 8. Juli, um jeweils 18 Uhr im Saal des Kultur- und Bildungszentrums (Kub) am Beer-Jaacov-Weg 1.

von Susanne Rohde-Posern

erstellt am 22.Jun.2017 | 06:00 Uhr