Stormarner Wochenschau : Möge die Macht mit ihm sein

Rückkehr

Erst tat sich lange Zeit gar nichts, dann wurde der Eröffnungstermin immer weiter nach hinten verschoben. Und als dann im Oho-Kino endlich der erste Film lief, war das einigen auch nicht recht. In sozialen Netzwerken wurde gelästert was die Tastatur her gab. Wie man denn ausgerechnet am Vogelschießertag eröffnen könne ... Gejagt wie die Jedi von der dunklen Macht. Oh, man, geht’s noch?

Das Kino ist wieder geöffnet, es werden auch aktuelle, interessante und sehr unterschiedliche Filme gezeigt, aber es ist noch nicht fertig. Deshalb ist die offiziellen Eröffnung auch erst Ende August geplant. Und auch dann wird das Oho nicht „fertig“ sein, wie Kinobetreiber Heinz Wittern und seine Kompagnons betonen. In den kommenden Jahren wird das Kino zu einem lebenden, sich immer wieder ändernden Organismus. Früher hat man sich die Nase an den Schaukästen platt gedrückt, Plakate und Szenenfotos bestaunt. Alles kalter Kaffee. Was läuft im Kino? Worum geht’s in dem Film eigentlich? Vom Programm auf der Homepage ist es nur ein kleiner Klick zum aktuellen Trailer und mit einem weiteren Klick wird gleich die Eintrittskarte gekauft. Das erwarten die Kunden heute. Das sind auf der technischen Seite Ansätze, die zeigen, wohin die Entwicklung geht. Auch inhaltlich steckt einiges in der Pipeline. In Kooperation mit der Musikschule könnte beispielsweise eine Musikfilm-Reihe gestartet werden. Fremdsprachige Filme, Green Screen, Schulkino-Woche, ja sogar ein Tag, an dem ein Filmclub das Programm gestaltet, ist geplant. An Ideen mangelt es Heinz Wittern nicht. Es müssen sich halt Partner finden, die dabei mitmachen und letztlich auch Kunden, die das Angebot annehmen. Denn durch Laberei und Kommentare auf Facebook ist noch kein Kino gerettet worden.

Abkehr

Aufbauarbeit

von Andreas Olbertz

erstellt am 29.Jul.2017 | 08:00 Uhr

