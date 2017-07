Im Filmclub in der Remise des Marstalls ist am Mittwoch, 9. August, Wolfgang Amadeus Mozarts Oper „Cosi fan tutte“ zu erleben, zwar nicht live aber im Film mit der modernen Interpretation des berühmten amerikanischen Theaterregisseurs Peter Sellars in Boston.

Der imaginäre Vorhang für die klangewaltige Vorstellung hebt sich um 19 Uhr.

von Andreas Olbertz

erstellt am 30.Jul.2017 | 18:44 Uhr