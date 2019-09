Lübeck | „Stadt für Menschen statt für Autos.“ Unter diesem Motto findet heute auch in Lübeck eine Aktion „Parking Day“ statt. So werden von 10 bis 18 Uhr, so die Veranstalter, in der Mühlenstraße, Parkplätze in Lebensraum umgestaltet. Um 13 und 17 Uhr findet eine „faire Modenschau“ statt.