Ahrensburg : Modelle für den 3D-Druck

Workshop bei der Volkshochschule Ahrensburg.

von shz.de

23. Januar 2019, 11:27 Uhr

Ahrensburg | Einen Blick in die technische Moderne bietet die VHS Ahrensburg am letzten Januar-Wochenende in der Ahrensburger Stadtbücherei mit ihrem Workshop zum 3D-Druck an. Im Vorwege des 3D-Kurses hält Dipl. Ing. Architekt Martin Kohring diesen Samstag, 10 Uhr, einen Vortrag, bei dem er die Theorie zum 3D-Druck in Form eines Überblicks über die Hard- und Software sowie die Einsatzmöglichkeiten im privaten Umfeld aufzeigt. Im Anschluss daran beginnt von 11.30 bis 17 Uhr der Workshop „Erstellen von 3D-Modellen“, der am Sonntag, 27. Januar, von 10 bis 16 Uhr fortgesetzt wird. Im Zuge immer günstiger werdender 3D-Drucker ist der Einsatz dieser Technologie nun auch für Nicht-Profis erschwinglich geworden. So wird Software mit 3D-Funktionalität mit integrierten STL-Datei-Export angeboten. Damit wird die Grundlage für den 3D-Druck geschaffen, in dem Bauteile und Modelle recht schnell und vor allem konstruktiv präzise erstellt werden können. Im Kursus wird die Seite dieser 3D-Programme kennengelernt, die sonst nur Konstrukteuren für CAM- und CNC-Technik bekannt waren. Am Ende des Kurses hat jeder Teilnehmer ein Modell erstellt.

> Kosten: 69,80 Euro, Anmeldungen unter Ruf: (04102) 8002-11.