Mitten im Wald: Auto in Flammen

von shz.de

05. Februar 2019, 10:17 Uhr

Hohe Flammen und dichter Rauch mitten im Wald: Am späten Montagabend ist im Trittauer Staatsforst in Reinbek ein Auto komplett ausgebrannt. Der Fahrer wurde verletzt. Kurz nach 22 Uhr wurde die Wehr zur Hamburger Straße in Reinbek alarmiert. Dort empfing ein aufgeregter Mann die Feuerwehrleute und beschrieb den Weg zum Brandort. Der war schnell gefunden, heller Feuerschein wies den Weg. In einem Stichweg, 400 Meter vom Hauptweg entfernt, brannte ein Hyundai in voller Ausdehnung. Unter Atemschutz löschten Feuerwehrleute die Flammen ab, schützten nahestehende Bäume. Das Fahrzeug gehört einer Reinbeker Firma, der 35 Jahre alte Fahrer wollte austreten und stellte das Auto ab, das dann Feuer gefangen habe. Die Polizei ermittelt.