02. August 2019, 12:49 Uhr

Ahrensburg | Mitten im Leben über den Tod reden. Ins Gespräch kommen über die eigene Endlichkeit. Was einen beschäftigt, bewegt und beglückt. Dies ist ein neues Angebot des Hospizvereins Ahrensburg – jeden 1. Mittwoch im Monat von 19 bis 21 Uhr in der Taverne Rigani, Stormarnstraße 15 in Ahrensburg Nächstes Treffen: 7. August.

Eingeladen sind Menschen jeder Generation, die sich mit dem Thema Leben und Sterben, Abschied, Tod und Trauer mitten im Leben auseinandersetzen möchten. Die Teilnahme ist kostenlos und ohne Anmeldung möglich. Zeit, um über Leben und Sterben, Abschied, Tod und Trauer zu reden. Es geht alle an. Einen Raum haben und bei einer Tasse Tee oder Kaffee, einem Bier oder auch Wein, bei Kuchen oder Quiche miteinander über Themen reden, die nicht immer selbstverständlich sind. Das geht hier.