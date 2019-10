Mittelmäßiger September

Am 22. September mit 24,1 Grad der Höchstwert des Monats / Am kühlsten war es tagsüber mit 13,9 Grad am 17. September

Bad Oldesloe | Im ersten Monat des meteorologischen Herbstes wechselten sich wie schon im August Tief- und Hochdruckgebiete ab. Eine beständige Hochdruckwetterlage stellte sich nicht mehr ein. Die Tageshöchstwerte lagen oft in der Nähe der 20-Grad-Marke, wobei die Ausschläge nach unten oder oben in der zweiten Monatshälfte größer ausfielen. So wurde am 22. September mit 24,1 Grad der Höchstwert des Monats erreicht. Am kühlsten war es tagsüber mit 13,9 Grad am 17. September. In den Nächten sanken die Temperaturen oft schon auf einstellige Werte, Frost gab es aber noch nicht. Der Tiefstwert des Monats wurde mit 4,1 Grad am 22. September registriert. Somit wurde die kälteste und die wärmste Temperatur des Monats an nur einem Tag gemessen.

Insgesamt lag der Monat mit einer mittleren Temperatur von 14,1 Grad am Ende 0,6 Grad über dem langjährigen Mittel der Jahre 1981 bis 2010, er fiel damit etwas zu warm aus. Beim Niederschlag gab es mit einer Gesamtmenge von 69,3 Litern pro Quadratmeter ein Plus von 19 Prozent im Vergleich zum Klimamittel. Vor allem in den letzten Tagen des Monats zogen immer wieder Regengebiete über unsere Region. Am 29. September fiel mit 16,2 Litern der größte Tagesniederschlag.

Trotz zeitweise vieler Wolken konnte sich die Sonne noch recht häufig zeigen, so dass die Sonnenscheinbilanz in Stormarn mit knapp 134 Stunden nur acht Prozent hinter ihrem Sollwert zurück blieb.