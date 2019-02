Lübeck : Mit zwei Alternativen mehr ins Trainingslager

Fußball-Regionalligist VfB Lübeck hat zwar nur einen Spieler im Winter verpflichtet, doch gefühlt sind es zwei.

von shz.de

03. Februar 2019, 18:04 Uhr

Vorne und hinten hat Rolf Landerl, Trainer von Fußball-Regionalligist VfB Lübeck, in der Rückrunde jeweils eine neue Alternative im Kader. Am Donnerstag wurden die letzten Formalitäten geklärt, um den Koreaner Kim Dongsu unter Vertrag zu nehmen (wir berichteten). Der 23-Jährige Innenverteidiger, der zuletzt für den japanischen Zweitligisten Omiya Ardija spielte, kennt die Regionalliga – zwischen 2015 und 2017 bestritt er 46 Spiele in der höchsten norddeutschen Klasse für den Hamburger SV, wohin er in der A-Jugend aus einem koreanischen Universitätsteam gewechselt war.

Beim VfB hat Kim die in der Vorrunde regelmäßig klaffende Lücke in der Dreierkette geschlossen, in der beim Ausfall eines Spielers mehrfach improvisiert werden musste. Eine neue Alternative gibt es beim VfB aber auch im Sturm – auch ohne weiteren Neuzugang. Denn die Leidenszeit für Patrick Hobsch hat ein Ende. Pünktlich zum Start in die Vorbereitung konnte der Angreifer wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Zuvor hatte eine hartnäckige Schambeinentzündung den Sommerneuzugang komplett außer Gefecht gesetzt. Der im Juli 2018 von der SpVgg Bayreuth (Regionalliga Bayern) geholte Stürmer kam noch zu keinem Pflichtspieleinsatz bei seinem neuen Club. „Es sieht gut aus. Er kann wieder voll mit trainieren, macht aber nebenbei für sich selbst auch noch Übungen, damit so eine Verletzung nie wieder vorkommt“, erklärt VfB-Sportdirektor Stefan Schnoor.

Ob es für den Angreifer reicht, auch schon am 23. Februar im Rückrundenauftakt gegen Eintracht Norderstedt zu starten, vermag Schnoor noch nicht einzuschätzen. „Wir versuchen das hinzukriegen und hoffen, dass er dann schon so weit ist. Doch nach so einer Verletzung braucht man auch Zeit, um wieder in Topform zu kommen. Es bleibt also abzuwarten, wie er die Belastung in den nächsten Tagen in Spanien und in den Folgewochen verkraftet.“

Während Hobsch über den Berg zu sein scheint, hat es einen anderen Mannschaftskollegen getroffen. Schon in den letzten Begegnungen des Jahres 2018 wurde Aleksandar Nogovic ausgebremst. Ebenfalls war daran eine Schambeinentzündung schuld, mit der sich der defensive Mittelfeldspieler aktuell weiter herum quält und die den 25-jährigen auch daran hinderte, am Sonnabend mit nach Spanien ins Trainingslager zu fliegen. Dorthin waren 20 fitte Feldspieler und drei Torhüter aufgebrochen. Angeschlagene und Rekonvaleszenten ließ Landerl zur Regeneration in Lübeck.

Morgen wird der VfB im Rahmen seines Trainingslagers ein Testspiel gegen Südwest-Regionalligist FC Homburg bestreiten, der ebenfalls in Chiclana seine Zelte aufgeschlagen hat. Am Donnerstag folgt der zweite geplante Test gegen den spanischen Drittligisten FC Cadiz II.