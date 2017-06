Bad Oldesloe : Mit wehenden Fahnen

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Ein Sprichwort besagt, dass motivierte Menschen lieber mit vollem Einsatz „mit wehenden Fahnen untergehen“, als aufzugeben. Mehrfach passt das zur Oldesloer Marching-Band Stormarn Magic, nur ohne das „Untergehen“. Vor zwei Jahren war der Musikverein so gut wie tot. Die wenigen gebliebenen Aktiven wollten sich damit aber nicht abfinden. Sie gaben alles, um neue Mitglieder zu finden. Die Mühen haben sich gelohnt. Der Verein steht wieder auf guten Füßen und die Mitgliederzahl wächst stetig. Das konnten rund 200 Zuschauer beim traditionellen Pfingstkonzert auf dem Marktplatz sehen und hören. Auch hier zeigten die Magics vollen Einsatz mit „wehenden Fahnen“ im Regen. Das Wetter zeigte sich nicht von seiner besten Seite. Doch an Absage dachte keiner der Musiker. Und so zogen die Gastgeber und die Gast-Combos aus Lübeck und Oldenburg ihr Programm ohne Abstriche auch bei Wind und Nässe durch. Mit unterschiedlichstem Songmaterial von Märschen über Popklassiker bis zu modernen Charthits reichte das Repertoire. Dass die Oldesloer Fans treu sind, freute die Magics besonders. Nur der Bürgermeister wurde vermisst. „Dem muss man erklären, dass man bei so einem wichtigen Ereignis in der Stadt, nicht nach Griechenland fliehen kann. Das muss er noch lernen“, so der Moderator.



von Patrick Christoph Niemeier

erstellt am 06.Jun.2017 | 06:15 Uhr