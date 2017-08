Bad Oldesloe : Mit Torten und Kuchen Gutes tun

vergrößern 1 von 1 Foto: Nie 1 von 1

Sie standen in ihren Küchen und haben fleißig gebacken, Kuchen und Torten belegt und gestaltet. Anschließend verkauften sie diese kulinarischen Produkte beim „Tag der offenen Tür“ zu „150 Jahre Kreis Stormarn“ am und im Kreishaus. Die Stormarner Landfrauen erwirtschafteten so 1500 Euro. Diese Summe wurde nun – gesplittet in drei Teile – an Organisationen in Bad Oldesloe überreicht. 500 Euro gingen an das Kinder- und Jugendhaus St. Josef-Stift. Leiterin Birgit Brauer freute sich über die Unterstützung und berichtete aus dem Alltag. Im vergangenen Jahr seien plötzlich durch minderjährige unbegleitete Flüchtlinge 50 Plätze mehr notwendig geworden. „Das ebbt jetzt zwar ein wenig ab, aber natürlich gab und gibt es ganz neue Herausforderungen“, so Brauer.

Weitere 500 Euro gingen an „Frauen helfen Frauen“. Helke Miekley bedankte sich für die Unterstützung. „Es ist wichtig, dass wir unser Angebot aufrecht erhalten können“, hieß es aus Richtung des Vereins, der sich gegen Gewalt gegen Frauen unter anderem mit der Aktion „Strickt gegen Gewalt“ einsetzt. Zudem gibt es Beratungsangebote. Vor allem im Bereich Prävention wird investiert. Denn schließlich wäre es deutlich besser, wenn Gewalt im Vorwege verhindert werden kann und nicht erst im Anschluss die Symptome und Auswirkungen auf der Tagesordnung stehen würden. Die dritten 500 Euro gingen an den Hospizverein „Lebensweg“. „Das Hospiz wird in Bad Oldesloe gebaut werden. Da sind wir sicher. Es sind noch Dinge zu klären, aber wir sind auf einem guten Weg. Auch in Zukunft werden wir dann aber auf Spenden angewiesen sein. Ein Hospiz braucht immer die finanzielle, aber eben auch die idelle Unterstützung. Das tut sehr gut“, so Angela Kross von „Lebensweg“.





von Patrick Christoph Niemeier

erstellt am 24.Aug.2017 | 06:00 Uhr