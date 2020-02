Mit Segen in den Ruhestand

Avatar_shz von Volker Stolten

24. Februar 2020, 16:08 Uhr

Kommenden Sonntag, 1. März, 10 Uhr, wird die langjährige Sekretärin der Ev. Kirchengemeinde Zarpen in den Ruhestand verabschiedet. Vor 20 Jahren hat Brigitte Johanns als Pfarramtssekretärin in der Kirchengemeinde angefangen. „Das Büro war noch im Pastorat. Es war kalt und es gab nur eine Schreibmaschine“, erinnert sich Brigitte Johanns. Deshalb habe sie als erstes einen PC angeschafft, um richtig arbeiten zu können. Auch sonst hat die Zarpenerin in den 20 Jahren viel bewegt. Für acht Jahre war sie zusätzlich als Küsterin angestellt. Sie ist zwei Mal mit dem Kirchenbüro umgezogen und hat jeden Tag die Kirche aufgeschlossen. „Für viele Menschen ist sie das Gesicht der Kirchengemeinde. Jeder, der eine Taufe, Trauung oder Bestattung anmelden wollte, hatte mit ihr zu tun. Und sie kennt mittlerweile fast jeden in Zarpen und den umliegenden Dörfern“, so Pastor Nils Wolffson. Im Gottesdienst am Sonntag wird Brigitte Johanns dann offiziell von ihrem Dienst entpflichtet und für ihren weiteren Lebensweg gesegnet. Im Anschluss an die Zeremonie und den Gottesdienst besteht die Möglichkeit, sich auch persönlich bei Brigitte Johanns zu bedanken.