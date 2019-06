Lasbek : Mit Schubkarrenrennen zu Königswürden

Lasbeker Vogelschießen setzt auf neue Spiele.

von shz.de

23. Juni 2019, 16:12 Uhr

Lasbek | Die Organisatoren der traditionellen Kindervogelschießen müssen sich immer mal etwas Neues einfallen, um die Wettspiele für die Jungen und Mädchen interessant zu gestalten. In Lasbek hat man das getan: Für die Teilnehmer galt es hier, beim Schubkarrenrennen und Erbsensaugen Punkte sammeln, um die Königswürden zu erreichen.

Und so wurde es wieder ein rundherum gelungenes Fest, das in der Dorfbevölkerung große Resonanz fand. Bemerkenswert war, das von den 99 Jungen und Mädchen bei den Wettspielen 45 Kindergarten-Kinder waren. Das zeigt, dass durch die Neubaugebiete viele Familien mit Kleinkindern in die Gemeinde gekommen sind.

Für alle gab es außer den Spielen auch ein buntes Rahmenprogramm mit Ponyreiten, Schminkecke und Ballon-Figuren. In der großen Halle begeisterten zudem die Turnkinder mit einem bunten Programm die Besucher.

„Die Spendenbereitschaft für das Vogelschießen ist nach wie vor gut“, so Britta Liebe, die das Fest federführend organisiert. „Es fehlen aber Helfer die mit anpacken“, sagte sie und forderte bei der Siegerehrung Väter und Mütter auf, sich zu beteiligen, damit es auch im kommenden Jahr wieder ein Vogelschießen geben kann. Für sie gab es von Bürgermeister einen Blumenstrauß und ein Geschenk als Dankeschön für ihr Engagement.