Bad Oldesloe : Mit Müll beladener Lkw umgekippt

Am späten Freitagnachmittag kam in der Oldesloer Lily-Braun-Straße zu einem schweren Lkw-Unfall. Der Fahrer eines lokalen Recycling-Fachunternehmens verlor in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dieses stürzte um und der in einem Container verladene Müll wurde auf der Straße verteilt. Die Fahrerkabine des Lkw wurde schwer beschädigt. Der Fahrer musste mit dem Verdacht auf Prellungen und eine Gehirnerschütterung ins Krankenhaus eingeliefert werden. Ob der Container nicht richtig gesichert war oder Ladung verrutschte, ist noch nicht geklärt. Der Fahrer soll laut Augenzeugen nicht zu schnell unterwegs gewesen sein.



von Patrick Christoph Niemeier

erstellt am 28.Jul.2017 | 17:34 Uhr